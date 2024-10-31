議員關注正骨痛症治療中心監管 副醫衛局長稱廣告多走灰色地帶

35宗個案 3宗檢控定罪

本身是香港註冊中醫學會會長的民建聯陳永光昨在立法會提出口頭質詢，關注有市民在坊間自稱痛症治療中心接受服務後受傷，又指有關處所利用似是而非的推銷經營手段，關注當局會否與執法部門合作主動巡查。

李夏茵稱，正骨等服務可由中醫或物理治療師提供，涉註冊專業醫護提供的服務會受條例規管。她說過去約4年僅成功檢控3宗涉非法提供正骨或痛症服務，其餘正在處理或未能成功檢控，很大原因是有關處所廣告字眼處於灰色地帶。另外，她指政府正準備落實《私營醫療機構條例》下診所牌照制度，將於短期內公布。

另一議員陳凱欣指近年涉痛症中心的廣告氾濫，例如網上常見的「痛症剋星」、「痛症byebye」等宣傳語句不涉中醫、西醫及治療等字眼，但令市民「感覺（有關處所）是診所」，關注當局如何加強監管，保障市民健康。

不受中醫藥條例監管

將加強宣傳教育市民風險

李夏茵說，議員提到的「痛症剋星」情况不受《中醫藥條例》監管，但受《商品說明條例》規管，承認有灰色地帶。她又說將加強宣傳教育，提醒市民接受未註冊者提供醫療服務的風險。

另外，立法會今年7月通過修訂牙醫註冊條例，其中擬引入牙科護理專業人員註冊制度，原定在修訂通過後3年內生效，醫衛局長盧寵茂昨書面回覆議員質詢提到牙管會正為落實註冊制度準備，並會與業界溝通，探討提前於2026年讓牙專人員註冊。