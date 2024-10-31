糖尿患者有效控血糖 肝癌腸癌風險減三成

研究團隊利用醫管局數據，辨識2005至2013年間88,468名新確診糖尿病患者，並持續追蹤血糖等狀况，觀察期中位數為7.2年、最長13年，其中1229人（1.4%）確診大腸癌。團隊另辨識2001至2016年146,430名新確診糖尿病患者並追蹤狀况，觀察期中位數為7年、最長17年，其中1099人（0.8%）患上肝癌，1430人（1%）出現肝臟失代償，即有黃疸病、眼白變黃、腹水、肝昏迷等併發症，亦有978人（0.7%）死於肝病。

「有效控制血糖」指糖化血紅素低於7%

研究發現有效控制血糖的病人，即糖化血紅素（HbA1c）低於7%，可減低28%患大腸癌風險，亦可減低13%出現大腸瘜肉風險。患者若控制HbA1c低於7%，可減低30%肝癌風險、24%肝臟失代償風險及30%肝病死亡風險，高風險病人如乙型肝炎和丙型肝炎帶菌者更可減低40%肝癌風險。

兩項研究均顯示HbA1c水平愈高，患大腸癌和肝癌風險亦愈高（見表）。研究已於國際醫學期刊《腸胃》及《營養藥理學與治療學》刊登。

本身是內分泌及糖尿科專科的港大內科學系臨牀副教授李智豪稱，醫生一般會提醒糖尿病患併發冠心病和糖尿上眼的風險，而隨着醫學進步，病人現更易管理血壓和膽固醇，年紀漸長便有更高風險患癌。對於政府近年推出「慢性疾病共同治理先導計劃」篩查糖尿病，他稱可及早為病人管控血糖，亦可減患癌風險。

腸胃肝臟科專科醫生港大內科學系臨牀副教授張嘉盛說，現有大便隱血檢測和驗血等途徑篩查大腸癌和肝癌，但市民依從程度偏低，是次研究則顯示可透過控制血糖減低該兩種癌症發生率。

倡乙肝篩查涵蓋未打疫苗者

新一份《施政報告》提出將由地區康健中心和家庭醫生篩查乙肝，以預防肝癌。研究病毒性肝炎多年的司徒偉基建議篩查計劃可涵蓋所有未曾接種乙肝疫苗者，即1988年前出生的港人或2002年前在內地出生者，並須為帶菌者制定治療跟進方式。他說糖尿病人更應篩查乙肝，並須定期檢驗肝纖維化。