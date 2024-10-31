借戶口供洗錢362萬 青年加刑30%囚32月

被告鄧兆軒現年21歲；控方引用《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑，提及警方證人口供指犯罪集團會招攬「洗黑錢傀儡」開立、出售或借出銀行帳戶洗黑錢，個案數字持續上升。

警：同類案申加刑增阻嚇

辯方求情稱被告初犯，事發時是學生，易受誘使；2022年在職訓局修畢電機工程高級文憑後，曾任防水工程建築工人，月入約2萬元。辯方稱被告誤交損友，答應以3000元報酬借出銀行戶口供人使用，其間獲安排入住酒店5天及交出手機和銀行卡等；又稱被告對騙案不知情，事後也收不到任何報酬。

根據案情，2021年8月5日及6日，一名女事主接到自稱是內地銀行及執法人員的來電，指她在內地犯罪，對方要求她披露銀行帳戶和個人資料。同月7日，女事主發現帳戶款項被挪用，其中80萬元轉往被告的帳戶。警方調查發現該帳戶在同月6至10日有14筆共3,620,708元存款，款項有鏡像交易，同日快速提款，剩下結餘小額。

【案件編號：DCCC 1205/23】