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港聞

港聞二

借戶口供洗錢362萬 青年加刑30%囚32月

【明報專訊】案發時18歲的男學生借出銀行帳戶用來接收電話詐騙的贓款，他昨在替代區院的西九龍法院承認洗黑錢罪。暫委法官陳慧敏判刑指，被告的戶口在短短5日內洗黑錢362萬多元，即使他不知道黑錢的確實來源，只借出戶口，亦非減刑因素；因應洗黑錢案的猖獗程度變本加厲，批准控方加刑。陳官另考慮被告認罪及年輕初犯減刑，終判囚32個月。警方表示本案被告加刑30%，為加強阻嚇力，將就同類區院案件申請加刑。

被告鄧兆軒現年21歲；控方引用《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑，提及警方證人口供指犯罪集團會招攬「洗黑錢傀儡」開立、出售或借出銀行帳戶洗黑錢，個案數字持續上升。

警：同類案申加刑增阻嚇

辯方求情稱被告初犯，事發時是學生，易受誘使；2022年在職訓局修畢電機工程高級文憑後，曾任防水工程建築工人，月入約2萬元。辯方稱被告誤交損友，答應以3000元報酬借出銀行戶口供人使用，其間獲安排入住酒店5天及交出手機和銀行卡等；又稱被告對騙案不知情，事後也收不到任何報酬。

根據案情，2021年8月5日及6日，一名女事主接到自稱是內地銀行及執法人員的來電，指她在內地犯罪，對方要求她披露銀行帳戶和個人資料。同月7日，女事主發現帳戶款項被挪用，其中80萬元轉往被告的帳戶。警方調查發現該帳戶在同月6至10日有14筆共3,620,708元存款，款項有鏡像交易，同日快速提款，剩下結餘小額。

【案件編號：DCCC 1205/23】

相關字詞﹕區域法院 洗黑錢 電話騙案

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