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港聞二

即溶咖啡驗出壯陽藥 衛署籲勿飲用

【明報專訊】衛生署昨公布，從網上平台取得一款名為「東革阿里即溶咖啡」的產品驗出含有未標示的受管制藥物成分「昔多芬」，該藥用於治療勃起功能障礙（俗稱壯陽藥），無在港註冊，呼籲市民切勿購買或飲用。據悉，涉事平台為HKTVmall及「香港貓」（Hong Kong Mall），本報正向相關平台查詢。

HKTVmall香港貓曾出售

衛生署稱，根據市民投訴，透過網上平台獲得該產品樣本化驗，結果顯示含有昔多芬。該署稱昔多芬為第1部毒藥，必須在醫生建議下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。非法售賣或管有未經註冊藥物或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項最高可罰款10萬元及監禁兩年。

本報網上搜尋該款產品，發現「香港貓」和HKTVmall一度有售，前者已刪除該產品頁面，後者顯示「此商品已下架或正在更新」。從Google搜尋頁面可見，該款產品標榜為「東革阿里精選阿拉比卡咖啡、東革阿里、瓜拿納、秘魯瑪咖等提取物，瞬間點燃激情，補腎強身，提高身體素質，恢復男性尊嚴，提升歡愛生活」。

衛生署稱昔多芬用於治療勃起功能障礙，副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時視力模糊，亦可能與某些藥物如治療心絞痛的硝酸甘油產生相互作用，令血壓降至危險水平。衛生署提醒若服用後不適應求醫。

相關字詞﹕藥劑業及毒藥條例 Hong Kong Mall 即溶咖啡 壯陽藥 衛生署

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