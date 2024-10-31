即溶咖啡驗出壯陽藥 衛署籲勿飲用

HKTVmall香港貓曾出售

衛生署稱，根據市民投訴，透過網上平台獲得該產品樣本化驗，結果顯示含有昔多芬。該署稱昔多芬為第1部毒藥，必須在醫生建議下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。非法售賣或管有未經註冊藥物或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項最高可罰款10萬元及監禁兩年。

本報網上搜尋該款產品，發現「香港貓」和HKTVmall一度有售，前者已刪除該產品頁面，後者顯示「此商品已下架或正在更新」。從Google搜尋頁面可見，該款產品標榜為「東革阿里精選阿拉比卡咖啡、東革阿里、瓜拿納、秘魯瑪咖等提取物，瞬間點燃激情，補腎強身，提高身體素質，恢復男性尊嚴，提升歡愛生活」。

衛生署稱昔多芬用於治療勃起功能障礙，副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時視力模糊，亦可能與某些藥物如治療心絞痛的硝酸甘油產生相互作用，令血壓降至危險水平。衛生署提醒若服用後不適應求醫。