北角七人車下斜撼欄 兩人傷一危殆

事發前擠塞 司機疑心急肇禍

傷勢較嚴重的54歲女子姓蔡，手及腳受傷，仍有知覺，即場由救護員初步治理，再由救護車送院，經搶救後情况危殆。另一名72歲姓姚女子，腳及腰受傷，清醒送院，治理後情况嚴重。47歲姓陳男司機沒有受傷，在現場協助警方了解經過，其後涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕，由警員帶署扣查。

事發於昨午4時許，陳駕駛七人車沿長康街北行下斜，準備右轉入英皇道時失控，掃毁約1米欄杆及撞傷兩途人。涉事七人車意外後停在行人輔助線前的黃格，車頭凹陷，泵把鬆脫。據網上影片，一名受傷女子倒卧於右車頭，途人駐足圍觀。現場消息稱，意外前於英皇道往柴灣方向有巴士故障，交通擠塞，陳疑心急駛出英皇道時，車輛撼向鐵欄及撞飛途人。警方事後封鎖現場蒐證，涉事七人車被拖走檢驗。

同斜路2018年車禍5死

2018年長康街發生過嚴重車禍，一輛校巴疑因沒拉手掣，沿長康街斜路溜下至英皇道與熙和街交界，司機以身擋車不果，終釀5死。司機吳耀宗曾被票控未拉手掣，他當時承認傳票控罪。案件2022年展開死因研訊，其間律政司申請押後，再控告涉案司機危駕引致他人死亡等兩罪，被告不認罪並申請永久擱置聆訊，押後至明年3月24日裁決。