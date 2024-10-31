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港聞二

鏡騷工程實習生：負重表「唔係好識睇」

【明報專訊】MIRROR演唱會墜屏案昨在區域法院踏入第十一日審訊，時任康文署外聘工程顧問公司的實習生供稱，他參與涉案演唱會項目後，才首次接觸負重表及懸掛圖則（rigging plan），當時「唔係話好識睇呢啲圖」、「唔知點樣check（檢查）到有錯」，同時強調自己僅擔當輔助角色，經常要向上司匯報。控方專家證人質疑主辦方呈交的懸掛圖則欠清晰，他閱讀時要「靠估」。

稱不懂查核 僅輔助角色

本案3名被告為項目經理吳凱瑩、林志華及梁耀祖。時任輝固（香港）工程顧問有限公司實習生馮帝文（圖）供稱，2022年7月完成土木工程系三年級課程後，經校內招聘加入輝固擔任暑期實習生，在結構工程師溫志華旗下工作，其間溫向他講解涉案演唱會主辦方呈交的負重表及懸掛圖則，並着他核對當中的數據，以及從圖表審視物品吊點有否超出負荷。

馮帝文稱，今次是他首次接觸負重表及懸掛圖則，但由於審視文件是「老細畀我嘅任務」，他思考一段時間後才請教溫。至於跟溫志華的討論，馮帝文憶述自己曾問溫如何推算物品懸掛點的數據，又跟溫逐一檢查圖表中物品的吊點。

專家證人：13負重點超重一倍

懸掛圖不清「好多嘢要估」

此外，馮提到曾向一名相信是來自涉案工程統籌「藝能工程有限公司」名叫「阿祖」的人，詢問圖表部分數字推算過程等，對方「基本上」能回答他的疑問。至於聯絡「阿祖」前有否獲溫志華批准，馮稱「真係唔記得」。

另一方面，控方專家證人、城大建築及土木工程學系副教授林向暉供稱，經他分析，涉事演唱會懸掛項目共有55個負重點，當中45個超出負重限制，13個更超重100%。

林向暉又指出，一般而言，懸掛圖則應清楚顯示每項零件（component）如何掛在紅館的桁架（truss），惟主辦方呈交的圖則卻「唔係太清晰」，導致他閱讀時「好多嘢都係要估」。林提到，他要透過觀看懸掛物照片，才知道12名MIRROR成員並非懸掛在桁架，而是繫於一個類似路軌的物件上。

林向暉亦稱，演唱會用到的「收布機（即拉動舞台上布幕的機器）」並非懸掛在兩個吊點中間，但根據圖則，收布機兩個吊點的反作用力（reaction force）卻一致，理應其中一點的反作用力會較高，林對此感到奇怪。林認為演唱會主辦方「最低限度」應解釋如何計算懸掛物反作用力，例如交代計算過程用到的軟件。審訊今續。

【案件編號：DCCC 291/23】

相關字詞﹕區域法院 藝能工程 串謀詐騙 MIRROR演唱會事故

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