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港聞二

瀑布灣命案 消息：疑犯提分手事主跳崖 英籍漢押返公園重組案情

【明報專訊】香港仔瀑布灣公園發生懷疑謀殺案，25歲外傭周一（28日）早上被發現倒斃公園瀑布底，額頭及後腦有創傷。警方周二傍晚拘捕一對從內地返港夫婦，其中34歲英籍男子涉嫌謀殺，36歲本地妻子則涉嫌協助罪犯。警方昨午押解英籍男到瀑布灣公園重組案情。

疑犯持身分證 投資咖啡店

消息稱，印尼裔女死者在港任傭工，事發前僱傭合約剛完；被捕英籍男持有香港身分證，為中環一間咖啡店投資者，他與妻子育有一名兒子，被捕男子與死者為情侶關係。據悉，男子與死者有婚外情，聲稱事發當日向死者提出分手，她突情緒激動跳崖，男子曾走到瀑布底察看，見到她浸在水中面向下，但疑因驚慌，選擇逃離現場沒有報警。

警方昨午押解英籍男到瀑布灣公園重組案情。現場所見，機動部隊在公園附近築起封鎖線，英籍男穿長袖衫、短褲和布鞋，黑布蒙頭、腰纏鐵鏈，雙手鎖上手銬，在探員指示下步出私家車，被押至公園內，警方沿途用攝錄機拍攝過程。另有探員帶同一個黑色大袋進入公園，相信為重組案情使用的人形公仔。港島總區刑事總部警司冼國明亦在現場指揮。

周一早上，女死者被發現時赤腳，身體僵直，雙手半舉起，手肘屈曲，雙手握拳。案件原列「屍體發現」，其後改列謀殺。警方前晚交代案情，稱周一早上接報發現女死者遺體，其額頭及後腦有傷口，驗屍報告顯示死者頭部曾受硬物撞擊，其後在水中窒息致死。警方調查後發現，周日晚上約11時英籍男子與女事主一同乘搭的士到現場，登上瀑布頂，約30至40分鐘後，男子獨自乘的士匆匆離開現場。警方鎖定疑犯身分，到其位於鴨脷洲的寓所調查，發現疑犯及其妻已離開同赴內地。前日傍晚夫婦回港，遭警方拘捕。警方初步相信被捕男子與死者相識，但死者非受聘於被捕人家中。

相關字詞﹕謀殺

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