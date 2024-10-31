馬逢國促支持私營博物館 政府：無意立機制支援認證

馬斥「沒有政策的政策」 劉震：鼓勵文化生態多元

政府正發展中外文化藝術交流中心，馬逢國昨日提出口頭質詢，關注支援私營博物館的措施，以及會否推出認證制度。劉震表示，據政府了解本港共有數十間私營博物館，制訂支援措施要視乎整體資源及項目優次，以免對公帑造成不必要的壓力，加上每所博物館的規模、營運模式、財政等各異，暫無打算制訂標準支援機制。他說，當局會因應實際情况支援個別私營博物館運作，文體旅局及藝發局亦設不同文化藝術支援計劃，私營博物館可申請。他續稱，政府鼓勵文化生態多元發展，無計劃推出私營博物館認證制度或立法規管。

馬逢國批評政府的私營博物館政策是「沒有政策的政策」，現行文藝計劃並不資助博物館基本營運，土地支持也欠奉。多名議員建議放寬私營博物館用地審批條件、向私營博物館捐贈館藏者提供稅務寬減，劉震稱涉及土地資源和公帑分配，要審慎考慮。

早前有傳媒報道，葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度的私人博物館明年落戶香港，民建聯顏汶羽問及政府會如何善用機會推動旅遊發展；劉震回應稱，當局會向旅客推介部分私營博物館，尤其是深得旅客和市民歡迎的項目。