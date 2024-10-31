明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

馬逢國促支持私營博物館 政府：無意立機制支援認證

【明報專訊】除了公營及政府資助博物館，本港目前有數十間私營博物館。署理文體旅局長劉震昨在立法會回應口頭質詢表示，支援私營博物館需避免對公帑造成不必要壓力，加上私營博物館的性質和營運狀况各異，未有計劃制訂標準支援機制，亦不會推出認證制度或立法規管。提出質詢的立法會議員馬逢國批評當局政策是「沒有政策的政策」。

馬斥「沒有政策的政策」 劉震：鼓勵文化生態多元

政府正發展中外文化藝術交流中心，馬逢國昨日提出口頭質詢，關注支援私營博物館的措施，以及會否推出認證制度。劉震表示，據政府了解本港共有數十間私營博物館，制訂支援措施要視乎整體資源及項目優次，以免對公帑造成不必要的壓力，加上每所博物館的規模、營運模式、財政等各異，暫無打算制訂標準支援機制。他說，當局會因應實際情况支援個別私營博物館運作，文體旅局及藝發局亦設不同文化藝術支援計劃，私營博物館可申請。他續稱，政府鼓勵文化生態多元發展，無計劃推出私營博物館認證制度或立法規管。

馬逢國批評政府的私營博物館政策是「沒有政策的政策」，現行文藝計劃並不資助博物館基本營運，土地支持也欠奉。多名議員建議放寬私營博物館用地審批條件、向私營博物館捐贈館藏者提供稅務寬減，劉震稱涉及土地資源和公帑分配，要審慎考慮。

早前有傳媒報道，葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度的私人博物館明年落戶香港，民建聯顏汶羽問及政府會如何善用機會推動旅遊發展；劉震回應稱，當局會向旅客推介部分私營博物館，尤其是深得旅客和市民歡迎的項目。

上 / 下一篇新聞

駐港3年 日總領事：香港內地仍不同 岡田健一離任在即 稱與港府難「科學討論」水產禁令
駐港3年 日總領事：香港內地仍不同 岡田健一離任在即 稱與港府難「科學討論」水產禁令
冷靜期立法2019諮詢結果無公布 政府：無補充
冷靜期立法2019諮詢結果無公布 政府：無補充
化石展示6日 5600人次參觀
化石展示6日 5600人次參觀
瀑布灣命案 消息：疑犯提分手事主跳崖 英籍漢押返公園重組案情
瀑布灣命案 消息：疑犯提分手事主跳崖 英籍漢押返公園重組案情
鏡騷工程實習生：負重表「唔係好識睇」
鏡騷工程實習生：負重表「唔係好識睇」
北角七人車下斜撼欄 兩人傷一危殆
北角七人車下斜撼欄 兩人傷一危殆
即溶咖啡驗出壯陽藥 衛署籲勿飲用
即溶咖啡驗出壯陽藥 衛署籲勿飲用
陳伯獅子山展條幅 辯：漁署無申請指引違憲
陳伯獅子山展條幅 辯：漁署無申請指引違憲
借戶口供洗錢362萬 青年加刑30%囚32月
借戶口供洗錢362萬 青年加刑30%囚32月
2500萬元手機劫案 「被挾持」運輸工控串謀搶劫
2500萬元手機劫案 「被挾持」運輸工控串謀搶劫
申大學宿位 非本地生成功率80%新高 連續10年超本地生 教局：大學自訂安排
申大學宿位 非本地生成功率80%新高 連續10年超本地生 教局：大學自訂安排
重案查滋擾記者事件 記協主席：已錄口供
重案查滋擾記者事件 記協主席：已錄口供
70車遭淋紅油扑窗 車場主人寓所同被破壞
70車遭淋紅油扑窗 車場主人寓所同被破壞
積金易個別供款紀錄「歸零」 指一般涉僱主入資料未符要求
積金易個別供款紀錄「歸零」 指一般涉僱主入資料未符要求
偕港專研「雪鴞2」南極考察 清華冀再合作
偕港專研「雪鴞2」南極考察 清華冀再合作
兩人紅旗下衝浪 康文署考慮檢控
兩人紅旗下衝浪 康文署考慮檢控
新生嬰臨時證件北上 4口岸擬可即日申領
新生嬰臨時證件北上 4口岸擬可即日申領
糖尿患者有效控血糖 肝癌腸癌風險減三成
糖尿患者有效控血糖 肝癌腸癌風險減三成
議員關注正骨痛症治療中心監管 副醫衛局長稱廣告多走灰色地帶
議員關注正骨痛症治療中心監管 副醫衛局長稱廣告多走灰色地帶
葵涌撞死老婦 的士司機被捕
葵涌撞死老婦 的士司機被捕
誘吸大麻兩姦女童 經紀囚8年半 帶性玩具到酒店 官斥處心積慮
誘吸大麻兩姦女童 經紀囚8年半 帶性玩具到酒店 官斥處心積慮
三屍案幼女倘願離火場 法醫：有機救回
三屍案幼女倘願離火場 法醫：有機救回
調查：62%公眾對警隊有信心 青年評分38.9升至53.7
調查：62%公眾對警隊有信心 青年評分38.9升至53.7
活在灣區：北上養老 可先試住體驗院舍環境
活在灣區：北上養老 可先試住體驗院舍環境
【Emily】《杜蘭朵》申1500萬 盛事基金批70萬 「雞碎咁多」 莫華倫批政府搞文化「紙上談兵」
【Emily】《杜蘭朵》申1500萬 盛事基金批70萬 「雞碎咁多」 莫華倫批政府搞文化「紙上談兵」
【Emily】立會「智識聽」謄錄九成準 爭下年開會即時播字幕
【Emily】立會「智識聽」謄錄九成準 爭下年開會即時播字幕
【Emily】西九音樂節開鑼 藝術燈光裝置伴「幻舞」
【Emily】西九音樂節開鑼 藝術燈光裝置伴「幻舞」
【Emily】公務員局推中史Q&A 問蘇軾韓愈咩星座
【Emily】公務員局推中史Q&A 問蘇軾韓愈咩星座
【Emily】太太唔准扮殭屍 田二少變南瓜過節
【Emily】太太唔准扮殭屍 田二少變南瓜過節