冷靜期立法2019諮詢結果無公布 政府：無補充

【明報專訊】連鎖健身美容中心「舒適堡」上月宣布「暫時結業」，立法會議員梁美芬昨提書面質詢，關注當局會否就美容和健身服務消費合約設立法定冷靜期重啓立法工作。政府2019年曾做3個月公眾諮詢，就透過立法實施法定冷靜期規管美容和健身服務消費合約蒐集意見，至今未公布諮詢結果。議員鄧家彪建議政府先交代當年諮詢意見，以及跨部門專責調查小組的調查結果，毋須待正式推行立法才公布。
有關舒適堡結業的投訴，消委會截至昨日共接獲5542宗，涉額1.95億元。本報昨向商經局查詢至今未公布當年諮詢結果的原因、預計何時公布等，局方回覆稱沒補充，指可參考局長丘應樺書面回應質詢內容。
鄧家彪促交代勿等立法
商經局：參考舒適堡事件訂策略
丘應樺在回應中稱政府當年做公眾諮詢後不久，下半年社會環境、經濟和消費氣氛都產生急劇變化。他稱在今次連鎖健身美容集團宣布暫時全線結業後，留意到社會各界就如何保障消費者在預繳式消費方面，提出不少建議，包括「設立法定冷靜期、限制預繳式服務合約年期和預繳費用的金額及設立信託戶口」等，當局會參考是次事件經驗，權衡利弊和可行性，制訂策略加強保障消費者權益。
消委2018促引入強制冷靜期 昨稱須審視當前形勢
消委會2018年已發表報告建議針對特定行業引入強制冷靜期，該會昨日回覆本報查詢表示，鑑於近年社會經濟環境持續改變，認為重新考慮引入強制冷靜期前「必須小心審視當前形勢」，包括充分諮詢業界和其他持份者等，以評估影響。該會又稱，2019年政府做公眾諮詢時，該會有支持政府在幾個關鍵範疇的建議，包括強制冷靜期適用3000元或以上的美容或健身服務合約、 冷靜期應設定為7天等。
關注設立法定冷靜期的鄧家彪向本報稱，他一直希望政府立法，但現時經濟面對挑戰，相信政府會極之謹慎；他相信政府不會否定法定冷靜期立法是「正面」，但最終會否推動，要視乎社會聲音有多大。鄧又指目前消費權益爭議很易訴諸刑事解決，如能推動立法，對消費者及銷售人員都有保障。
零售界議員邵家輝則認為待經濟好轉可考慮重推立法，首先可考慮規管健身業，美容業則可靠行業守則約束。
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