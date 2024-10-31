冷靜期立法2019諮詢結果無公布 政府：無補充

有關舒適堡結業的投訴，消委會截至昨日共接獲5542宗，涉額1.95億元。本報昨向商經局查詢至今未公布當年諮詢結果的原因、預計何時公布等，局方回覆稱沒補充，指可參考局長丘應樺書面回應質詢內容。

鄧家彪促交代勿等立法

商經局：參考舒適堡事件訂策略

丘應樺在回應中稱政府當年做公眾諮詢後不久，下半年社會環境、經濟和消費氣氛都產生急劇變化。他稱在今次連鎖健身美容集團宣布暫時全線結業後，留意到社會各界就如何保障消費者在預繳式消費方面，提出不少建議，包括「設立法定冷靜期、限制預繳式服務合約年期和預繳費用的金額及設立信託戶口」等，當局會參考是次事件經驗，權衡利弊和可行性，制訂策略加強保障消費者權益。

消委2018促引入強制冷靜期 昨稱須審視當前形勢

消委會2018年已發表報告建議針對特定行業引入強制冷靜期，該會昨日回覆本報查詢表示，鑑於近年社會經濟環境持續改變，認為重新考慮引入強制冷靜期前「必須小心審視當前形勢」，包括充分諮詢業界和其他持份者等，以評估影響。該會又稱，2019年政府做公眾諮詢時，該會有支持政府在幾個關鍵範疇的建議，包括強制冷靜期適用3000元或以上的美容或健身服務合約、 冷靜期應設定為7天等。

關注設立法定冷靜期的鄧家彪向本報稱，他一直希望政府立法，但現時經濟面對挑戰，相信政府會極之謹慎；他相信政府不會否定法定冷靜期立法是「正面」，但最終會否推動，要視乎社會聲音有多大。鄧又指目前消費權益爭議很易訴諸刑事解決，如能推動立法，對消費者及銷售人員都有保障。

零售界議員邵家輝則認為待經濟好轉可考慮重推立法，首先可考慮規管健身業，美容業則可靠行業守則約束。