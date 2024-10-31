駐港3年 日總領事：香港內地仍不同 岡田健一離任在即 稱與港府難「科學討論」水產禁令

稱港成內地「呼吸管道」

岡田健一本月中被日本政府召回，將於稍後出席「日本香港經濟合作委員會」後，完成駐港總領事生涯。他日前接受日語傳媒《香港經濟新聞》訪問時提及，日本有人質疑「一國兩制」虛有其表，但他認為本港與內地實際上仍然不同，而且港人活躍於世界各地，舉例稱港鐵業務遍佈內地及海外，又讚揚港人魅力在於靈活機智，同時兼具禮貌，且有熱情和活力。他認為中國內地目前對日本及世界各國「閉上大門」，香港可成為中國內地「呼吸的空氣管道」，讓人員、資金及資訊進出中國。

2021年9月就任日本駐港總領事的岡田健一任內經歷福島核水排放，特區政府去年8月向東京及福島等10個都縣實施水產品進口禁令。任內多次籲港府以科學為依據撤銷禁令的岡田健一稱，對港府未接納國際原子能機構的「安全」判斷感震驚，又指過程中難與港府有「科學化的討論」，認為港府判斷與香港市民看法有落差，情况「困難」。

忙於核水議題 憾粵語未全懂

該報道稱本港有調查顯示港人對日本的信任程度仍然高企，而岡田健一預計今年訪日港人將達250萬人次，又提及本港推行愛國教育及建立他形容為「抗日博物館」的抗戰及海防博物館，冀相關行動不會對港人留下負面影響，並呼籲在港日本人致力推動日本文化，持續與香港共存共融。該訪問稱岡田健一關注香港「困難」情况的同時，強調勿失希望。

曾於1980年代來港參與中文大學夏季語言課程的岡田健一憶述，當年來港時發現維港兩岸佈滿日本企業的霓虹燈牌，現在雖已不復見，但在港工作3年後更相信港日兩地關係已不經不覺日益加強。他出任駐港總領事前曾為日本駐芝加哥總領事，亦曾派駐華盛頓、首爾、北京、上海和台北。他自言遺憾任內忙於處理核水議題，未能完全學懂粵語，稱發現以粵語念唐詩更通順，亦一直希望用粵語與港人交談。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676