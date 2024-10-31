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【Emily】《杜蘭朵》申1500萬 盛事基金批70萬 「雞碎咁多」 莫華倫批政府搞文化「紙上談兵」

【明報專訊】恒生大學傳播學院近日訪問全國政協委員、男高音歌唱家莫華倫，講香港歌劇發展、藝術發展。莫華倫2003年同一班歌劇愛好者成立香港歌劇院，早前為紀念歌劇作曲家浦契尼逝世100周年，改編其名作《杜蘭朵》上演，莫透露向盛事基金（文化藝術盛事基金）申請資助1500萬元，希望大事宣傳，想吸引埋外國同大灣區觀眾，「最終畀雞碎咁多70萬元，楔牙罅都唔夠啦！」

讚康文署支持歌劇院

莫華倫話當局無解釋批出70萬元嘅原因，亦無解釋唔批1500萬嘅原因，「畀粒糖你食，塞住你把口，就塞唔住我把口，咩叫盛事？歌劇唔係盛事咩？」不過，佢就大讚康文署對歌劇院好支持，又稱現時資助佔收入三分之一，藝發局同民青局都非常支持。

質疑放無人機擺夜市「就叫有文化？」

莫又話，香港作為世界城市亦要推動國際文化，指香港政府標榜係「Asia's World City」（亞洲國際都會），「唔該你（政府）文化跟埋上去啦，你淨係紙上談兵，放啲無人飛機，咁就當叫做有文化喇咩？喺灣仔擺嗰啲夜市一個月，咁就叫有文化喇咩？」佢話自己講嘢好「blunt」（直率），唔好刪走佢呢一段說話，因為要畀香港政府聽，「我作為全國政協委員，為咗香港好、為咗國家好，所以講嘅係實話」。

講番當年成立香港歌劇院，曾去德國發展嘅莫華倫話，當地政府好支持音樂，全部歌劇院由政府百分百支持，用納稅人嘅錢支持一個歌劇院、一個藝術，「唔使好似香港歌劇院，乞兒咁乞，乞政府畀多啲資助，囈契爺咁囈」。佢又話喺德國睇歌劇同睇電影一樣，除首映當日，平日「著牛仔褲都可以入去睇」，覺得一定要著到靚一靚去睇係落伍想法，認為無需要將歌劇擺得太高不可攀。

相關字詞﹕杜蘭朵 莫華倫 文化藝術盛事基金

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