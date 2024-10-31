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活在灣區：北上養老 可先試住體驗院舍環境

【明報專訊】香港人口老化趨勢愈見明顯，政府估計至2046年長者佔總人口比例，將由目前約兩成提升至逾三成，意味未來本港的安老服務需求將大幅增加。隨着北上消費成為不少長者的日常，部分長者開始考慮北上養老，惟內地養老院選擇眾多，長住或面對不適應的問題，長者或可考慮短期試住內地養老院，實地體驗後再作決定。

明報記者 劉敬華

根據政府統計處的《香港人口推算2022至2046》報告顯示，隨着戰後嬰兒潮出生的人士踏入老年，預期人均壽命將繼續上升，加上生育率維持低水平，料未來本港人口將持續高齡化，若以2021年中人口作基準，並撇除外籍家庭傭工推算，預計至2046年本港65歲及以上的長者人口將由2021年的145萬，佔總人口的20.5%，增加129萬至274萬，佔總人口的36%。

政府多項措施便利北上養老

人口數據意味着未來各類安老服務需求將大幅增加，惟現時本港部分養老資源已見緊張，住宿照顧服務便是其中一環，據社會福利署的數據，截至今年9月底正於社署輪候資助長者住宿照顧服務人數約1.6萬，而輪候津助院舍及合約院舍護理安老宿位的平均輪候時間約18個月。資助護理安老宿位輪候時間不短，且長者的個人資產需符合申請政府資助的條件。即使長者具足夠資金，香港寸金尺土的環境下，本地的非資助宿位也不多，根據立法會去年7月的文件顯示，截至2022年4月30日全港有805家安老院提供約7.5萬個宿位，包括逾3萬個資助宿位及接近4.5萬個非資助宿位。

空間設施收費較港優勝

隨着大灣區內交通愈來愈便捷，內地相對低廉的物價，加上內地及香港特區政府的政策協調下，持續推出措施便利本港長者北上養老，其中包括在公共福利金計劃下的廣東計劃及福建計劃，為選擇移居廣東省或福建省的合資格香港居民，每月提供高齡津貼或長者生活津貼等，此等因素促使不少長者選擇北上養老。除於內地置業居家養老外，也有部分長者選擇入住內地安老院，最新一份《施政報告》也提及會優化「廣東院舍照顧服務計劃」，為入住廣東省安老院的長者提供更多選擇和支援，包括於今年11月起，將參加計劃的安老院由4家增加至11家，及分擔參加計劃長者在當地的部分醫療費用等。

廣東省向來為本港長者首選的養老區域，除基於方便回港探親或就醫外，廣東省的氣候，加上粵港澳同根同源的文化歷史下，飲食生活習慣相近，長者也較易適應。據政府統計處資料顯示，截至2023年底約9.37萬名65歲或以上的香港居民通常逗留在廣東省，較2022年底的約8.8萬人增加6.5%，反映愈來愈多長者選擇於廣東省養老。有內地養老院負責人也表示，近年港人對入住內地院舍的興趣增加，基於內地養老院舍較香港的院舍更為寬敞，空間更大，可提供較多雙人房和單人房予長者選擇，院舍的娛樂設施亦較為豐富，如設有健身室、康樂活動室及小型影院等，部分內地養老院更達小區規模，這類養老社區更可提供泳池、運動場館、圖書館，甚至內設醫療診所等，個別養老社區還可為長者提供獨棟別墅的住宿選擇，而且內地養老院具人力資源優勢，照護人手資源充足，最近部分內地養老院為吸引香港長者入院，院內會有懂得粵語的工作人員，並可協助長者安排返港的交通，如代為預約包車或代購跨境交通車票等，最重要的是，內地養老院的收費較香港的具競爭力。

團購平台提供試住資訊

目前內地養老院眾多，按類型分，約可分為敬老院、老年公寓、護理院、療養院、養老社區、養老照料中心等，收費由每月千多元至逾萬元人民幣不等，長者可按照自己的自理能力及居住要求，並考慮自身的經濟狀况，從中選擇可負擔的養老院。如選擇困難，或可考慮參加部分內地養老院提供的試住體驗，除直接向心儀的內地養老院預約試住外，若沒有心水選擇，也可瀏覽內地團購平台或社交平台不時提供的養老院試住資訊，不少內地養老院可提供數百元人民幣試住數天的優惠。

留意試住期收費

然而，這些網上試住優惠的體驗日數，大多為兩天至7天，入住時間較短，未必可了解相關養老院是否切合自身的長期養老需要。綜合網上的意見，長者或可考慮先於數間內地養老院試住數天，再從當中選擇較為合意的一家短住一至兩個月，以確定自己能否適應該院舍的生活。要留意的是，並非所有內地養老院均可提供試住體驗，即使可提供此體驗，也要清楚了解試住期及正式入住期的收費是否不同，如有些院舍的試住體驗採取按日收費，正式入住則按月收費，並要釐清試住和正式入住的費用包括哪些服務，以及哪些服務需額外收費等。

[活在灣區]

相關字詞﹕大灣區GBA專題 北上養老 內地養老院

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