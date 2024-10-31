調查：62%公眾對警隊有信心 青年評分38.9升至53.7

警隊託中大亞太研究所調查

整體表現平均分跌至67.4

兩項調查於本年4月至6月安委託中大亞太研究所進行，分別電話訪問1006名及1113名市民的公眾意見及對警隊服務滿意程度。

結果顯示，逾六成受訪者對警隊有信心，79.1%受訪者表示在日間感到安全、64.4%在夜間感到安全，感日夜間不安全比率分別較3年前的6.1%和8.9%下降至今年的3.8%和7.2%。

整體表現平均分則由71.8分跌為67.38分，但18歲至29歲青年給的分數則由38.91分升至53.66分。

維護國安表現評分最高

警：顯示公眾讚賞

各項表現評分中，「維護國家安全」得分最高，0至10分計，獲評7.67分。警方稱，結果顯示公眾對警隊的信心及對警隊承諾維護國安和公眾安全的讚賞。

警隊服務滿意程度方面，65.8%受訪者表示滿意。5個主要傳統服務中，「在事發現場聯絡警員」所得回應最正面，76.2%受訪者感滿意，其次則為「致電999」及「親身到報案室」。34.5%受訪者在接觸警方後對警隊評價變得更正面，另有12.5%人變得負面，51.8%表示無改變 。