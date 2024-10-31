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港聞二

三屍案幼女倘願離火場 法醫：有機救回

【明報專訊】六旬漢疑年輕20歲女友外遇，在大埔劏房斬殺三母女和縱火一案，昨日在高院續審。解剖3名事主的法醫供稱，3人的死因為多處刀傷和吸入火場煙霧，其中單是成年事主的傷勢和其幼女體內的一氧化碳濃度，在缺乏及時施救下足以致命。控方假設幼女曾與鄰居對答，法醫稱反映當時她尚未失去意識，並同意若有人帶她離場，「有機會可救回她的性命」。

被告姚委祥（案發時62歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

法醫曾澤慈供稱，事主溫菊芳全身有118處刀傷，包括頭及頸51處、上肢44處、下肢20處、身軀3處。曾澤慈推斷由重量適中至大的尖銳利器造成，屬非常嚴重的傷勢，本身足以致命；溫前臂和手部有防禦性傷勢，可見她受襲時意識清醒。曾又指溫吸入高溫氣體，可導致呼吸衰竭，其體內一氧化碳含量為百分之二十五，下呼吸道和肺部驗出煙灰粒。

幼女體內一氧化碳濃度66%

至於賴夢芯，她全身有36處刀傷，體內一氧化碳含量為百分之三十四；廖淑媛有6處刀傷，其中4處在頭，體內一氧化碳濃度百分之六十六，足以致命。二人體內亦驗出煙灰粒。曾澤慈總結3名事主的傷勢是顯著死因，起火時她們仍然在生一段時間，身處火場加速缺氧，最終死亡。

控方問到，假設鄰居曾促廖離開火場，而廖一度回答，當時她體內一氧化碳含量是否未達百分之六十六的水平。曾澤慈同意，稱相信當時含量低於百分之四十，此情况會頭痛和頭暈，但仍有溝通能力；若高於百分之四十則會逐漸失去意識。

被告曾稱牀上點火

火場調查專家指不脗合

法證化驗師火警現場調查專家陳凱耀稱，憑單位牆身和天花積聚的煙灰，判斷起火時單位的門關上，火勢集中於左邊，蔓延速度較慢，由起火至撲熄歷時不多於30分鐘。控方引述被告警誡下說法，指他在牀點火，陳稱說法與調查不脗合，因牀邊木架、牀上物品都無燒焦痕迹。陳同意起火原因或與單位住客故意的行為有關。審訊今續。

【案件編號：HCCC 163/23】

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