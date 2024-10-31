誘吸大麻兩姦女童 經紀囚8年半 帶性玩具到酒店 官斥處心積慮

控刑恐另一女童不成立

被告葉嘉城（現年29歲）被控於2019年11月20日在屯門一酒店房間非法販運草本狀大麻及兩度強姦當時14歲的女童X。被告開審前承認販毒罪，他原另面對1項涉及15歲女童Y的刑事恐嚇罪，被裁定罪名不成立。

事主嚴重抑鬱焦慮

法官郭啟安引述X的創傷報告，X事後有嚴重抑鬱和焦慮症狀，精神恍惚和情緒低落，腦海經常重現事發片段。X憎恨被告，亦對好友Y迴避出庭作供感失望。法官判刑時指出，被告身為成年男子，利用兩名未成年少女的無知和好奇，誘使二人到酒店開房飲酒作樂；被告是大麻毒品提供者，遠比一般運送和保管的人罪責更重，就販毒罪判監6個月。法官續稱，強姦罪行令人髮指，證據顯示被告帶同性玩具到酒店，更問X和Y有無興趣使用，反映他處心積慮犯案。

被告為提供大麻後悔

求情稱與未婚妻分手

過程中X不斷哀求要求被告停手，惟被告一意孤行，更兩度強姦她，第二次強姦時在X體內射精，行為自私。X在本案作證，無疑是在她傷口上灑鹽。法庭亦留意到被告只表示對提供大麻感後悔，在強姦一事避重就輕，毫無悔意。法官就兩項強姦罪判監8年，與販毒罪分期執行，總刑期8年半。另外，被告在求情信指候審5年來承受巨大壓力，更因而與未婚妻分手，二人放棄未婚妻腹中胎兒。

據控方案情，2019年11月被告和Y透過社交程式認識，同月19日晚被告約Y到酒店吸服大麻。Y與X其後應邀赴約，凌晨時分被告突然試圖脫下X褲子，Y促被告「唔好整」，被告叫Y放下手機入廁所，又對X說「你都唔係處，你驚咩啫？」X哭着說她是處女，哀求停手，被告無理會，先後強姦她兩次。Y的父親2020年1月14日致電X和Y的學校社工，X向社工透露事件，社工再轉介警方跟進，被告1月22日被捕。

【案件編號：HCCC 231/23】