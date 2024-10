Emily搵檢查文法嘅軟件幫手,例如〈融〉其中一句「will organise Cantonese language classes for the talent in needed(會為有需要的人才舉辦廣東話課程)」入面嘅「in needed」,軟件話動詞文法有誤,應該用「in need」先啱。不過「in need」係解窮困,都不盡準確,其實嗰句唔使寫「in needed」都解得通啦!

話似旅遊指南 何啟明:會重整

江玉歡話前一晚用咗個幾鐘頭細閱網站,望落去似係飲食同旅遊指南多啲,建議當局從有意來港嘅人才角度去思考。睇番人才辦網站,首頁最頂係香港景色影片,對落第一部分就係「香港好去處:玩樂情報」。副勞福局長何啟明話會重整網站,例如將鼓勵人才來港、來港後融入社會兩方面分開少少。