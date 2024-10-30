JPEX案次被告被判賠償兩事主185萬

兩名原告為Chan Wing Yan（音譯陳詠欣）及Lee Sung Him Herbert（音譯李晨謙），今次只處理原告與次被告，即WEB3.0 TECHNICAL SUPPORT LIMITED的訴訟。

判辭指出，次被告在聆訊缺席，亦不曾送達存檔文件抗辯，法官滿意原告方有權按照《區域法院規則》提出申索。法官提及，法庭並非「橡皮圖章」，只因基於欠缺行動而作出的判決不受爭議，法庭亦需個別考慮申請而恰當地判決。

根據申索陳述書，作為JPEX澳洲註冊公司的首被告，與次被告經營JPEX虛擬資產服務及電子平台，原告親自或以其名義在平台開戶存入虛擬貨幣，原告方要求法庭裁定次被告違反誠信，及/或須重組和償還債務。

兼付12萬訴訟費

法官表示，在許多行使普通法的司法管轄區，包括香港，法庭接受加密貨幣屬於「財產」，並可形成信託。法官認同首兩名被告營運加密貨幣交易平台，平台記錄貨幣在帳戶之間往來，存在信託人收益及各方協議條款，因此次被告作為受託人違反責任，在未獲授權下轉走資產。法官認為法庭必須批出申索濟助以履行公義，並下令次被告須支付訟費12萬元。

【案件編號：DCCJ 2977/24】