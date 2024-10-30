律師會：體育仲裁範疇廣 倡體總資助協議訂明條款

倘設仲裁機構 需獲體總認可

今年《施政報告》提出研究設立體育爭議解決制度，律政司稱擬於明年推行先導計劃。湯文龍昨接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時表示，體育仲裁涵蓋範疇廣泛，包括運動員合約條款、薪酬及轉會問題，體育比賽的結果爭議、裁判決定和規則解釋，以至違規使用禁藥等。他續說，與商業相關如贊助商合同、賽事轉播權等爭議亦能處理。

律政司長林定國早前表示，未決定會否強制所有體育總會參與體育仲裁機制。湯文龍稱，很多國家已成立獨立機構專責體育仲裁，本港需要研究是否仿效，認為仲裁制度要獲各方認可，包括運動員及全部體育總會。他建議在體育總會資助協議加入條款，訂明若有爭議需調解和仲裁，「如果加插落去，就不存在不同意，因為一定要做」。湯文龍稱，可嘗試以成本較低的網上仲裁，謂體育仲裁帶來龐大商業利益，新加坡、泰國等地已發展，本港不能落後於人。

港協暨奧委會副會長、游泳總會會長王敏超在同一節目表示，日後仲裁委員會成員須熟悉體育規則、立場中肯。他稱，若推行體育仲裁，整個體育界都應該參與，泳總不介意參與其中，認為透過仲裁處理爭端更公平，能節省時間和開支。

憂小型總會欠人手資源

壁球會：強制參與否需商討

壁球總會主席、立法會議員邱達根昨在港台《千禧年代》表示，體育仲裁是大勢所趨，惟應再商討是否強制所有體育總會參與先導計劃。他指出，部分總會規模細，職員不多，工作量大，若要兼顧仲裁相關工作，他問政府會否增加資源。