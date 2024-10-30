田總：三跑10公里賽禁帶毛巾能量啫喱 不可帶易鬆脫物 憂掉地面影響機場運作

亞博城巴接送 籲早兩小時到

王劍麟稱，今次是藉工程的空檔舉行賽事，賽道闊約6米，平坦及較少轉彎位置，跑手在賽事前3日可分批到中環遮打花園領取選手包。他表示，比賽當日跑手須先到亞博館安檢及報到，隨後上專車前往賽場，田總已安排40輛城巴接送，隨後由機場保安帶領入場，惟因保安只能帶領兩輛車，跑手最好提前兩小時到場。

另由於要保護跑道，賽事方不能在路上打釘或設帳篷，將安排6000個雪糕筒與1000名工作人員在賽場協助賽事。王續建議跑手賽前多加練習，以適應天氣轉變；若比賽時跑道大風，可待前方跑手擋風，最後再突圍。

今次賽事分10公里、5公里、3公里及輪椅賽，參賽名額共1.2萬個，逾3萬人報名，超額近倍；原定輪椅賽事30個名額會增至58個。王劍麟相信，賽道較平坦可助輪椅選手發揮，大會又邀4名在世界田徑總會排名頭5位的選手參與國際賽，包括來自肯尼亞、埃塞俄比亞的女選手。