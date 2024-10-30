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港聞

港聞二

宋皇臺道研設上落點 供體育園散場 特別巴士線旅巴使用 料最快12月演練

【明報專訊】預計明年首季開幕的啟德體育園將於未來數月陸續舉辦各種測試賽和演練，特首李家超表示，將測試增加巴士及旅遊巴接載散場乘客的成效，亦會測試在宋皇臺道設置上落客點，並設計以不同種類交通工具接載旅客的系統安排及演練。現時宋皇臺道可採用作上落客點的位置包括與承啟道交界的土拓署地盤寫字樓，以及位於傲雲峰對面的工地。

料非常設巴士站 限大型活動

宋皇臺道及承啟道交界的工地現為土拓署地盤寫字樓，毗鄰承啟道公園；私人屋苑傲雲峰對出為香港飛行總會旁邊亦有一處工地，同樣可作為上落客點。據了解，相關巴士上落客位並非常設的專營巴士站，僅供散場特別巴士路線使用，模式或參考紅館做法，平時供旅遊巴等其他交通工具上落，僅在大型活動設特別巴士線時才撥回專營巴士使用。據悉散場巴士的具體路線仍在規劃，料最快至12月的測試首次有巴士參與。

翻查資料，現時紅館特別巴士線的上落客點位於暢運道，該處平日提供至少8個旅遊巴泊位，散場路線最多逾10條。至於專營巴士為何未能在園區內設專用巴士站，據悉與場地的規劃設計有關，指雙層巴士受高度限制未能駛入相關泊位。

議員倡9000人測試

立法會議員楊永杰向本報表示，建議巴士及旅遊巴測試往返蓮塘及深圳灣等港鐵未有設站的口岸，亦可測試往返港鐵紅磡及鑽石山站，可分別分流至東鐵線及觀塘線，兩站附近亦有商場等消費區，他以可容納5萬人的主場館為例，建議當局安排8000至9000人測試乘搭巴士及旅遊巴。

營運商料供數十直巴往內地

英國樂隊Coldplay將於明年4月在啟德體育園舉行3場演唱會，永東直巴早前推出兩條散場專線直通巴士路線，分別由體育園往皇崗口岸及廣州正佳廣場。永東直巴營運副總監謝蔚俊說，每輛直巴可接載約50名乘客，舉例當紅館有表演時，會安排20至30輛直巴接載觀眾，暫料以同樣安排應用於啟德主場館，並會視乎情况增設由內地往體育園的路線。

啟德體育園的室內體育館及主場館分別於12月及明年1月舉辦測試賽和演練，李家超稱會逐步加大測試和演練強度，直至舉行不止一次的5萬人演練，為正式開幕作全面準備，會在演練過程查找風險。

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