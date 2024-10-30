宋皇臺道研設上落點 供體育園散場 特別巴士線旅巴使用 料最快12月演練

料非常設巴士站 限大型活動

宋皇臺道及承啟道交界的工地現為土拓署地盤寫字樓，毗鄰承啟道公園；私人屋苑傲雲峰對出為香港飛行總會旁邊亦有一處工地，同樣可作為上落客點。據了解，相關巴士上落客位並非常設的專營巴士站，僅供散場特別巴士路線使用，模式或參考紅館做法，平時供旅遊巴等其他交通工具上落，僅在大型活動設特別巴士線時才撥回專營巴士使用。據悉散場巴士的具體路線仍在規劃，料最快至12月的測試首次有巴士參與。

翻查資料，現時紅館特別巴士線的上落客點位於暢運道，該處平日提供至少8個旅遊巴泊位，散場路線最多逾10條。至於專營巴士為何未能在園區內設專用巴士站，據悉與場地的規劃設計有關，指雙層巴士受高度限制未能駛入相關泊位。

議員倡9000人測試

立法會議員楊永杰向本報表示，建議巴士及旅遊巴測試往返蓮塘及深圳灣等港鐵未有設站的口岸，亦可測試往返港鐵紅磡及鑽石山站，可分別分流至東鐵線及觀塘線，兩站附近亦有商場等消費區，他以可容納5萬人的主場館為例，建議當局安排8000至9000人測試乘搭巴士及旅遊巴。

營運商料供數十直巴往內地

英國樂隊Coldplay將於明年4月在啟德體育園舉行3場演唱會，永東直巴早前推出兩條散場專線直通巴士路線，分別由體育園往皇崗口岸及廣州正佳廣場。永東直巴營運副總監謝蔚俊說，每輛直巴可接載約50名乘客，舉例當紅館有表演時，會安排20至30輛直巴接載觀眾，暫料以同樣安排應用於啟德主場館，並會視乎情况增設由內地往體育園的路線。

啟德體育園的室內體育館及主場館分別於12月及明年1月舉辦測試賽和演練，李家超稱會逐步加大測試和演練強度，直至舉行不止一次的5萬人演練，為正式開幕作全面準備，會在演練過程查找風險。