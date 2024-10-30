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港聞

港聞二

李家超促匡智會交報告 審視CCTV系統

【明報專訊】匡智會轄下一間殘疾院舍發生職員懷疑性侵學員案，事隔兩個月公布，至今未有管理層親身交代。特首李家超昨被問到會否要求該會親自交代並公開調查報告時表示，匡智會成立的獨立檢討委員會須全面審視院舍運作，建立有效管理和監察制度，必須盡快完成和提交報告，建議並落實改善措施，糾正問題；他形容事件屬「卑鄙無恥、侵犯性的罪行」。

李家超表示，警方必須全面調查，追究法律責任，同時社署要確保這類院舍運作符合牌照及《殘疾人士院舍實務守則》要求，在管理尤其員工紀律方面，必須具有效監管和監察制度。他重申已將涉事院舍牌照檢視期限由3年減至1年，確保符合要求。

指事件「卑鄙無恥」

對於有立法會議員建議成立獨立調查委員會，由警方及社署介入翻看涉事院舍近月閉路電視片段以助蒐證，李家超沒直接回應建議，稱閉路電視在蒐證方面非常有效，可作有力佐證，但亦需改善執行系統，確保它成為有效和具阻嚇性的管理工具。他要求社署及匡智會全面審視如何利用閉路電視作為日常監管系統，防止違法和惡劣行為，倘發生不幸事件，亦會即時知道和處理。

今年8月匡智會轄下一間殘疾院舍一名男助理舍監懷疑性侵兩名中度智障男女學員，事後被捕。該會上周稱已將涉事院舍相關閉路電視片段紀錄交警方調查。

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