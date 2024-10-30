法改會建議未落實 議員促修例

稱港法例落後其他地區

法改會轄下的性罪行檢討小組委員會自2012年起3次諮詢，2019年底提出13項最終建議，包括定義「同意」一詞，建議以法例規定如任何人自由、自願及有行為能力對涉及性的行為給予同意，即屬同意。小組又認為，性罪行法律不應帶有性傾向或性行為習慣方面的區分，建議將同意性行為的年齡，不論性別和性傾向，劃一為16歲。因應調查發現本港性暴力個案增加，風雨蘭昨稱情况反映當局急需改革本港落後的性罪行，落實相關報告書。

匡智會轄下一間殘疾人士院舍今年8月發生男職員涉嫌性侵兩名男女學員案，江玉歡認為事件反映任何人不論性別均有可能遭性侵。她提到英國、新加坡及澳洲等普通法司法管轄區，多年前已修訂性罪行條例加強保障，尤其是對精神上無行為能力者，本港相比下仍有改善空間。

江批評法改委報告書發表多年，當局仍以牽涉範圍廣、需時研究而未有修例，她認為在匡智會事件後相關政策局最少應交代修例時間表，透過法例加強阻嚇力，防範同類事件。