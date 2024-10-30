明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

非接觸式性侵增兩倍 影像性暴力304宗 近半涉伴侶

【明報專訊】近年與網絡相關的性暴力案件增加，風雨蘭報告指出，涵蓋影像性暴力的「非接觸式性侵」在2019至2023年共錄448宗，較上個五年期增逾兩倍，其中影像性暴力個案佔近七成，侵犯者近半為事主的親密伴侶，如前度或現任伴侶。風雨蘭總幹事莊子慧稱，在個案輔導過程中發現，影像性暴力及親密伴侶性暴力牽涉社會對「同意」概念的缺乏清晰理解，例如受害人常被質疑主動拍私密照等於同意分享，建議政府展開全面性教育。

報告提及「非接觸式性侵」個案在2019至2023年有448宗，涉及影像性暴力的有304宗，其中佔比最多為涉及恐嚇或威脅發布私密影像（38.5%）及未獲同意拍攝私密部位（30.3%）。

伴侶性暴力個案增七成

資深研究主任邱志衡稱，親密伴侶的性暴力個案亦見增加，由2014至2018年的199宗，升至2019至2023年的344宗，增幅近73%，認為社會應有更多關注，個案涉及前度及現任伴侶為主。他提到，影像性暴力侵犯者中有四成半為事主親密伴侶。

主動拍照不等於同意分享

風雨蘭籲推全面性教育

莊子慧補充，親密伴侶性暴力個案中出現影像性暴力的情况亦算嚴重，例如拍攝親密照片後被要脅發布，又指現時親密關係與以往有別，例如以往一般是指夫婦或情侶，現時可包括網友。

莊建議政府推行全面性教育，包括針對知情同意的教育、認識影像性暴力及網絡安全，並引述聯合國教科文組職曾出版的研究報告，指相關教育有助預防性暴力，平機會亦曾有研究指本港學校的性教育時數嚴重不足，內容亦偏向生理知識，缺乏人際關係、社會文化議題等內容，冀政府將性教育列為必修科，並為教師提供專門指引。

上 / 下一篇新聞

女傭陳屍瀑布灣 外籍男北上返港被捕
女傭陳屍瀑布灣 外籍男北上返港被捕
專上學院DQ機制擬改 不再提「補救後」情况
專上學院DQ機制擬改 不再提「補救後」情况
母女三屍案 警：被告「手舞足蹈」需5人抬走
母女三屍案 警：被告「手舞足蹈」需5人抬走
因噪音殺翁 病漢判無限期醫院令
因噪音殺翁 病漢判無限期醫院令
論「全球南方」 陳茂波：攻數碼及綠色投資 與國際合作監管「漂綠」 伙沙特多國推跨境交易
論「全球南方」 陳茂波：攻數碼及綠色投資 與國際合作監管「漂綠」 伙沙特多國推跨境交易
美金融科技團訪港尋商機 看好金融樞紐角色 初創試水溫冀拓內地
美金融科技團訪港尋商機 看好金融樞紐角色 初創試水溫冀拓內地
定居10年法國人擇港創業 巴基斯坦料港商機增
定居10年法國人擇港創業 巴基斯坦料港商機增
性暴力案增五成 報案率續跌 風雨蘭指事主每因司法程序感壓力銷案 籲政府改善
性暴力案增五成 報案率續跌 風雨蘭指事主每因司法程序感壓力銷案 籲政府改善
法改會建議未落實 議員促修例
法改會建議未落實 議員促修例
初選案11‧19判刑 料需一天
初選案11‧19判刑 料需一天
李家超促匡智會交報告 審視CCTV系統
李家超促匡智會交報告 審視CCTV系統
海關破兩案拘3人 檢市值千萬毒品
海關破兩案拘3人 檢市值千萬毒品
宋皇臺道研設上落點 供體育園散場 特別巴士線旅巴使用 料最快12月演練
宋皇臺道研設上落點 供體育園散場 特別巴士線旅巴使用 料最快12月演練
田總：三跑10公里賽禁帶毛巾能量啫喱 不可帶易鬆脫物 憂掉地面影響機場運作
田總：三跑10公里賽禁帶毛巾能量啫喱 不可帶易鬆脫物 憂掉地面影響機場運作
律師會：體育仲裁範疇廣 倡體總資助協議訂明條款
律師會：體育仲裁範疇廣 倡體總資助協議訂明條款
JPEX案次被告被判賠償兩事主185萬
JPEX案次被告被判賠償兩事主185萬
羅傑承父女 破產呈請獲撤
羅傑承父女 破產呈請獲撤
中大一年流失3副校 陳金樑私人理由不續任
中大一年流失3副校 陳金樑私人理由不續任
鏡騷墜屏案工程顧問：按合約毋須實地檢視
鏡騷墜屏案工程顧問：按合約毋須實地檢視
前區議員涉串謀電騙 擬認8項交替洗黑錢
前區議員涉串謀電騙 擬認8項交替洗黑錢
迷幻的士迷走8公里 檢33包可卡因
迷幻的士迷走8公里 檢33包可卡因
美限投資中國3技術 外交部：強烈不滿 包括半導體量子信息特定AI系統 涵蓋港澳
美限投資中國3技術 外交部：強烈不滿 包括半導體量子信息特定AI系統 涵蓋港澳
運輸局目標明年啟用2500自動化泊位
運輸局目標明年啟用2500自動化泊位
明年起再培訓局准大學學歷報讀
明年起再培訓局准大學學歷報讀
灣區熱搜：穗動態調查：製造業者最常游走灣區 女比男更愛遊港澳 分析：或因購物吸引力
灣區熱搜：穗動態調查：製造業者最常游走灣區 女比男更愛遊港澳 分析：或因購物吸引力
灣區熱搜：操粵語普通話比例均等 英語偏弱
灣區熱搜：操粵語普通話比例均等 英語偏弱
灣區熱搜：話你知：穗首個學術追蹤調查 從人生進程看社會
灣區熱搜：話你知：穗首個學術追蹤調查 從人生進程看社會
【Emily】「生仔金」推近一年 2.6萬人袋5.2億 「家有初生」優先上樓2300宗獲批
【Emily】「生仔金」推近一年 2.6萬人袋5.2億 「家有初生」優先上樓2300宗獲批
【Emily】文博館展藏傳佛教文物 唐卡鎏金佛像登場
【Emily】文博館展藏傳佛教文物 唐卡鎏金佛像登場
【Emily】世界中風日 招學生大使教「談笑用兵」辨徵兆
【Emily】世界中風日 招學生大使教「談笑用兵」辨徵兆
【Emily】江玉歡批「人才辦」網站版面亂兼英文錯
【Emily】江玉歡批「人才辦」網站版面亂兼英文錯
【Emily】THEi學生拋立會活化方案 梁君彥大讚
【Emily】THEi學生拋立會活化方案 梁君彥大讚
【Emily】佛山設「跨境通辦」自助機 仲有「智方便」登記站
【Emily】佛山設「跨境通辦」自助機 仲有「智方便」登記站