非接觸式性侵增兩倍 影像性暴力304宗 近半涉伴侶

報告提及「非接觸式性侵」個案在2019至2023年有448宗，涉及影像性暴力的有304宗，其中佔比最多為涉及恐嚇或威脅發布私密影像（38.5%）及未獲同意拍攝私密部位（30.3%）。

伴侶性暴力個案增七成

資深研究主任邱志衡稱，親密伴侶的性暴力個案亦見增加，由2014至2018年的199宗，升至2019至2023年的344宗，增幅近73%，認為社會應有更多關注，個案涉及前度及現任伴侶為主。他提到，影像性暴力侵犯者中有四成半為事主親密伴侶。

主動拍照不等於同意分享

風雨蘭籲推全面性教育

莊子慧補充，親密伴侶性暴力個案中出現影像性暴力的情况亦算嚴重，例如拍攝親密照片後被要脅發布，又指現時親密關係與以往有別，例如以往一般是指夫婦或情侶，現時可包括網友。

莊建議政府推行全面性教育，包括針對知情同意的教育、認識影像性暴力及網絡安全，並引述聯合國教科文組職曾出版的研究報告，指相關教育有助預防性暴力，平機會亦曾有研究指本港學校的性教育時數嚴重不足，內容亦偏向生理知識，缺乏人際關係、社會文化議題等內容，冀政府將性教育列為必修科，並為教師提供專門指引。