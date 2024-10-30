性暴力案增五成 報案率續跌 風雨蘭指事主每因司法程序感壓力銷案 籲政府改善

警：網站助了解程序支援

警方回應稱十分重視打擊性暴力案件，以認真及專業態度處理，並設一系列程序、指引及措施，確保受害人權利和福祉等得到保障。警方表示，2021年設立的「性暴力求助資訊網站」讓受害人了解警方調查程序、法庭保護措施和支援等，鼓勵受害人報案，而警察學院課程內容除了涵蓋處理性暴力罪行，亦加入「處理受害人的心理技巧」和「同理心聆聽」等範疇，強調會不斷審視和改善有關程序及指引。

風雨蘭發表的個案回溯研究統計報告，以每5年為一個統計期。結果顯示，過去3個五年期跟進的性暴力個案持續增加，由2009至2013年的1047宗，升至2019至2023年的1984宗，報案率由56.8%跌至41.4%（見表）。2019至2023年的807宗報案個案中，322宗仍在調查或未知結果，另有265宗（32.8%）被警方終止調查、31宗不獲受理作結，後兩類個案中有105宗由事主銷案，當中54宗事主稱因在司法程序感受到壓力，佔銷案原因的96.4%。

平均事隔逾4年求助

邱志衡稱，結合延遲求助情况，個案整體上升或因近年社會對事主求助取態更友善，但不少本來進入刑事司法程序的案件因當事人銷案而終結，反映現有司法程序對事主保護措施不足，減低當事人透過司法尋求公義的信心。

報告提到事主延遲求助的情况顯著，由事發日起計，2009至2013年平均延遲約1018日，2019至2023年則增至延遲約1537日、即約4.2年後才向中心求助。風雨蘭總幹事莊子慧稱延遲求助因素眾多，強調求助對事主而言非易事，例如不知如何求助、對事件羞於啟齒等。

邱補充，未有足夠資料分析為何事主延遲求助，他估計或有事主認為未必有足夠證據令性侵者入罪，建議當局加強宣傳對事主的支援服務，又指社會對性暴力案事主有不少誤解或污名化，亦令事主不願盡快求助。

研究以「插入式性侵」、「非插入式性侵」及「非接觸式性侵」將個案分類，2019至2023年以插入式性侵佔比最多（44.7%），非插入式性侵佔31.6%，非接觸式性侵則佔23%；插入式性侵案中，48名事主因並非「陰道交」，在現行制度中被定義為非禮或其他性罪行，與事主經歷的創傷「有重大落差」。

「同意」定義不清 促列「清單」

莊子慧表示，現行對「同意」的法律定義無明確解釋，很多個案用主觀測試了解當事人是否同意涉事行為，冀政府透過條文定義，建議考慮訂明「同意清單」，列出不視作「同意」的情况，例如事主失去意識。莊亦建議以「插入式性侵」罪取代「強姦」，冀政府採納法律改革委員會相關建議，加強對事主的法律保障。