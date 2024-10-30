定居10年法國人擇港創業 巴基斯坦料港商機增

【明報專訊】除了外國公司趁金融科技周來港查探商機，也有來港多年的外籍人看好香港市場，自立門戶成立資訊保安公司，填補美資公司因地緣政治局勢而離港騰出的市場空缺。另外，巴基斯坦的金融科技組織連續第二年來港參展，認為香港近年在傳統歐美市場外，對其他地方開放更多，對當地公司是新機遇，但仍需增進兩地之間的認識。
指美資離港 空缺本地填補
Timothee Grange及Moying Chap從法國來港超過10年，最初為一間資訊科技保安公司在港開設亞太總部，其後落地生根，兩人今年中開始創業，為保險公司提供資訊科技保安及索償調查等服務。
Timothee說，資訊科技保安行業過去以美國公司為主，但地緣政治下，部分美資公司選擇離港或縮細規模，反為本地公司提供空間，填補這些大公司騰出的空缺。Moying則表示，對香港金融服務業及保險業前景有信心，反觀部分美資科技公司面對難以進入中國市場，又或不熟悉市場的困境。
Timothee和Moying異口同聲表示，雖然香港在外界風評有些改變，社會面對困難，但既然選擇以香港為家，希望為香港貢獻。他們同時為網上詐騙受害者設立中英文免費網頁，也連結相關專家，義務提供諮詢服務。
金融科技周繼續吸引來自多個國家的公司及外國商會來港參展。其中，巴基斯坦金融科技協會連續第二年組團來港，協會成員Amar Makhdoom說香港過去與西方國家交往為主，近年更多對其他地方開放，對巴基斯坦科技公司是新機遇。他認同目前雙方社會及企業未必很了解對方，建議先加強大學及學生之間的交流。
巴企指科技周亞博選址較遜
Amar另表示，今年金融科技周選址亞博，遠離市中心令展商承擔昂貴交通費，「會場中午食一餐要170元」，攤位亦較去年在灣仔會展的攤位「大縮水」，他稱在現場向其他巴基斯坦公司問及對場地的看法，大都不大滿意。
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