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港聞二

美金融科技團訪港尋商機 看好金融樞紐角色 初創試水溫冀拓內地

【明報專訊】香港與美國商界及學界互動近期回暖，美國商務部組織的金融科技代表團趁香港金融科技周舉行期間訪港，探索商機。有隨團的美國金融顧問公司說，香港始終是金融樞紐，正考慮將新加坡的辦事處搬來香港，並認為美國大選及政府換屆對商界影響不大。另有初創公司認為內地對金融科技監管較嚴，希望來港「試水溫」及尋找合作伙伴，準備好後進軍內地市場。

美國駐港澳總領事館商務參贊彭傑夫（Geoffrey Parish）向本報說，雖然本地市場有一定挑戰，但招募美國公司訪港的過程無困難，相信隨團9間企業都見到香港機遇。在美方的介紹行程概覽也形容香港是領先的金融服務樞紐，通往內地及亞太區的橋樑，在全球推動初創企業快速發展上佔一席位。

為美國銀行及有意赴美公司提供金融及科技顧問服務的CCG Catalyst行政總裁Paul Schaus回歸前後曾多次來港，對上一次來港是2019年12月，剛好新冠疫情爆發前，他認為香港正慢慢恢復中。

顧問公司：京滬難取代橋樑角色

Paul說自己從事金融服務，主要客戶是美國和國際銀行，正考慮將新加坡辦事處搬來香港，「香港再次確立自己才是金融樞紐，雖然新加坡也想這麼做，但所有區內的銀行家都雲集香港」。他形容新加坡雖然較香港「西化」，但認為香港仍是中國與西方的橋樑，角色非上海或北京能扮演。

初創料美誰當總統影響微

初創公司Cardware的UX設計師Oliver Pan說，公司未有亞洲業務，希望來港尋找合作伙伴，將使用代幣化技術的「一次性」信用卡概念由美國帶來香港。他說，公司看好香港遊客多，尤其美國旅客未必人人習慣外地的支付方式，希望可提供方便及毋須擔心詐騙的支付模式。他說，公司積極研究內地市場，但內地對支付方式有不同規則，他亦不太確定內地的監管，故可能先研究香港市場，準備好再進軍內地。

至於美國大選在即，Paul形容無論誰勝誰負，美國行政當局都迎接新開始，也都會帶來新的不確定因素。不過他相信每個選舉及地緣政治周期過後，人們都會冷靜下來，「（明白到）商貿就是商貿，資本主義就是資本主義」。從事綠色金融數據的Triangle創辦人Darren Wolfberg也相信市場或有不同「雜音」，但不重要，因為未來碳期權交易及綠色金融市場潛力龐大。

明年組建築及設計團訪港

多次接待類似代表團的彭傑夫說，難以比較疫情前後來港代表團的規模，但美方肯定加強協助美國企業輸出產品及服務。他說，目前選定香港七大行業，向美國公司推廣香港機遇，包括金融服務、建築及設計、醫療保健及儀器、教育、環境科技、物流、零售。他說，今年底還有另類投資代表團訪港，明年也組織建築及設計代表團訪港。

明報記者 林勵

相關字詞﹕金融科技 美國商務部

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