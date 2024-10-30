論「全球南方」 陳茂波：攻數碼及綠色投資 與國際合作監管「漂綠」 伙沙特多國推跨境交易

陳茂波前日（28日）率領110名創科及金融界代表前往沙特阿拉伯首都利雅得，展開為期5天的出訪行程，包括出席一連4日舉行的第八屆「未來投資倡議大會」。他昨日在「全球南方」發展的環節表示，當前問題是往後10年全球投資聚焦的領域，他判斷綠色投資將是重心，特別是與氣候變化相關的項目，料投資回報豐碩。

陳茂波指出，需確保資金投放在合適項目、推動綠色轉型，而非用作「漂綠」，又稱本港一直就監管標準與國際溝通和合作。另外，他說數碼化是未來另一投資焦點，提及本港近年與沙特阿拉伯等多國合作推動方便跨境交易的「mBridge」計劃，冀推動金融數碼化，讓更多發展中國家人民能使用金融服務。

稱投資「南方」不止看回報

盼改善當地社會狀况

對於「全球南方」的投資環境，陳茂波認為投資者旨在尋求安全穩定、政府政策透明、一致和可預測的地方，不少「全球南方」國家合乎這些原則。他說即使部分國家投資環境稍遜，不應單純着眼財政回報，而是可透過投資改善當地社會狀况。

陳茂波昨在社交網站發帖，憶述兩年前親身到沙特出席大會，去年促成首個亞洲版「未來投資倡議大會」在港舉行，認為今年再度與會具有新意義，期望能承先啟後，加強交流協作。他稱，大會是中東投資界盛事，每年吸引數以千計重量級國際投資界人士出席，冀此行「廣交朋友、加深信任、追求共贏」，相信香港與中東的合作和聯繫「正在邁向新的、更高的台階」。

港交所高級顧問史美倫昨參與大會另一討論環節，被問到為何投資者應選擇香港而非新加坡，她表示本港實施一國兩制，擁有普通法制度、簡單稅制、獲國際投資者公認且接受的監管紀錄和標準等優勢，預期隨着中國經濟復蘇增長，本港將會受益及擔當重要角色。

史美倫稱港優勢較星多

料隨內地經濟復蘇受益

史美倫認為過去幾年趨勢反映各國經濟及工業政策受全球政治影響，美國總統大選下周二舉行，她稱所有人都關心中美關係，料大選結果對於中美局勢及全球重大決策有重大影響。

大會明日將設環節討論「一帶一路」可持續發展及綠色投資，陳茂波及一帶一路專員何力治將會致辭。