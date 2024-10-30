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港聞一

因噪音殺翁 病漢判無限期醫院令

【明報專訊】患精神分裂症男子2021年在馬鞍山恆安邨寓所門前用菜刀（圖）斬死八旬男鄰居，老翁全身有45處刀傷。男子在警誡下稱受鄰居持續噪音滋擾超過一年，早前以「減責神志失常」為由承認誤殺罪。法官昨在高院判刑稱，一名手無寸鐵的老人無故受到致命襲擊，被告毫無疑問是「危險人物」，仍對社會構成風險，接納精神科醫生建議，判處被告無限期醫院令。

曾吸毒入三合會 患精神分裂

被告何世宇（現年38歲）原被控2021年9月27日謀殺男事主黃杏林（84歲），基於精神失常改認誤殺。法官黎婉姫引述被告背景表示，被告於內地出生，教育程度至小學，年幼來港，過往曾任機械技工學徒和售貨員，及後無業，主要依賴政府津貼和單親母親接濟。被告自年輕時吸食冰毒、可卡因等毒品，另曾加入三合會，過往有7項刑事定罪紀錄，包括兩項襲擊致造成身體傷害罪及一項傷人罪。

法官提到，精神科醫生指被告2014年起接受治療，2018年確診精神分裂症和妄想症，病情飄忽，案發時他心智和神志受損，還押期間有暴力傾向，被評估為「需牢牢看守」。醫生留意到被告會淡化症狀，談及本案時顯得不在乎（carefree），加上有吸毒紀錄，增加暴力風險。

辯方求情稱被告案發時不能自控，他對事主一家抱歉和內疚，明白自己未完全康復，現階段不宜重投社會，並不反對醫生建議；其母親自言難辭其咎，忽視兒子的情况。

求情稱疚 官指殘暴

法官判刑時指出，被告無故以殘暴和致命的方式襲擊事主，無疑屬「暴力和危險的人物」，考慮控罪後果和對大眾的影響，接納醫生建議，判處無限期醫院令。

案情顯示，事發當日事主在妻子目送下離家，行經走廊時被告衝出用菜刀斬事主頭、背及肩部數次。事主同日搶救無效，死於多處刀傷及失血，現場發現涉案40厘米長菜刀及事主被斬甩的手指。被告犯案後自行前往醫院，向一名護士稱傷了人，並在警誡下表示出於鄰居持續一年的噪音滋擾犯案，他想殺害任何居於事主單位的人。

【案件編號：HCCC 422/23】

相關字詞﹕高等法院 誤殺罪 無限期 醫院令

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