母女三屍案 警：被告「手舞足蹈」需5人抬走

被告姚委祥（案發時62歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

指甩開攙扶 就醫情緒激動

案發時駐守大埔軍裝巡邏小隊的警長李京融供稱，當日凌晨約2時10分他得悉當區有一宗火警和襲擊案，現場發現一名男傷者，消防員已出動救火。李與同袍到達涉案大樓，看到消防正將年約50多歲的男傷者、即被告帶離，對方上身赤裸，下身穿間條紋短褲，貌似很辛苦，雙眼未能睜開。

李京融續稱，被告需扶牆行走，他問被告可否下樓接受急救，被告無回應，他嘗試扶被告肩膊，遭被告甩開。隨後救護車到場，被告被帶至輪椅時「手舞足蹈」，需由另外5名救護員或消防員合力抬走。有份押送被告前往那打素醫院的警員溫格嵐供稱，被告雙手雙腳被綁在擔架，他看見其身上和腳趾染有血迹，被告一度因在醫院情緒激動被制服。

聞被告稱不清楚起火原因

溫格嵐稱，急症室醫生詢問被告發生何事，被告回答「老婆」有外遇，兩人因而爭執，他取刀斬對方，「老婆」的女兒因保護母親遭斬傷；至於起火原因，被告表示不清楚。警員沈偉駿亦有聽到被告和醫生的對話，沈指被告說他的「老婆」回應外遇一事時表示「係又點啊？」審訊今續。

【案件編號：HCCC 163/23】