女傭陳屍瀑布灣 外籍男北上返港被捕

疑硬物撼頭溺斃

警方昨晚交代案情，稱周一早上約7時半接獲街坊報案，發現一名女子倒臥香港仔瀑布灣公園。女子當場證實不治，警方發現死者額頭及後腦均有創傷，傷口約2厘米至4厘米不等，四肢亦有輕微損傷，至於衣服及財物均完整。初步驗屍報告顯示死者頭部曾受硬物撞擊，其後在水中窒息致死。

晚上同到場 料相識非僱傭

警方調查發現，周日晚上約11時男被捕人與女事主一同乘搭的士到現場，登上瀑布頂，約30至40分鐘後，男被捕人匆匆乘的士離開現場，翌日女事主被發現於瀑布底部。警方鎖定男疑犯身分，到其位於鴨脷洲的寓所調查，發現男疑犯及其妻已離開同赴內地。昨天傍晚約5時該對夫婦回港，遭警方拘捕。警方初步相信男被捕人與女事主相識，但女事主非受聘於被捕人家中，兩人關係及認識多久待查。

根據初步調查，死者為一名東南亞來港任職家傭的女子，年約25歲，來港約三四年；兩名被捕人分別為一名持香港身分證的外籍男子及其本地妻子，無精神病紀錄。警方正調查手提電話紀錄等，亦正等待毒理報告及法證報告，以了解事主有無被人落藥及飲酒等。

妻同離港 涉協助潛逃被捕

港島總區刑事總部警司冼國明表示，案件涉及人命，死者不似自然死亡，並指男被捕人沒即時報警、事後立即離港、身上有些證據「無緣無故」消失，令警方生疑；女被捕人則於案發後短時間與丈夫一同離港，有極高可能是協助罪犯潛逃，因此將兩人拘捕。案件由港島總區重案組跟進，警方呼籲市民若有資料提供，可致電2860 7849或6892 3082。

案件原列「屍體發現」，警方調查後發現有可疑，改列謀殺。警方昨日重返現場調查，包括派出高空搜查隊在瀑布頂游繩而下搜索，重案組、軍裝警員及港島總區野外巡邏隊人員亦有到場，並出動航拍機蒐證。公園通往瀑布及燒烤區的小路一度封鎖，下午約5時解封。

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