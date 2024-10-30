灣區熱搜：操粵語普通話比例均等 英語偏弱

此外，認為自己熟練或非常熟練普通話或粵語的受訪者均有46%左右，惟外語水平偏弱，5%認為自己擅長英語，有45.1%的受訪者覺得英語非常不熟練（圖4）。

就業情况方面，數據顯示2907名就業受訪者中，541人屬於靈活就業者（自僱人士），佔約19%。外賣騎手、快遞員、網約車司機以男性為主，比例高達91%，平均39歲，且每周工時長達62小時。

保安、保母、清潔工則以女性為主，佔69%，平均年齡57歲。至於平均年齡最年輕職業的是近幾年興起的直播電商，只有31歲，每周工時45小時。

愈年輕愈抗拒男主外女主內

GPS亦調查廣州市民的消費、社交、家庭觀念，例如每月消費最高的是90後一代，平均每人超過1000元人民幣；對於傳統「男主外，女主內」觀念，整體而言持中立者居多，佔38.4%，非常認同及非常不認同的分別佔11.7%及31.2%。結果顯示愈年輕的人對「男主外，女主內」觀念愈抗拒；60後認同這觀念的佔72.3%，90後及00後則有41.6%。

普遍網絡私隱認知一般

數據亦顯示受訪成年人每天平均使用手機5小時21分鐘，而且愈年輕使用手機時間愈長。不過，調查結果也揭示了一個值得深思的現象：雖然電子設備普及，但大多數受訪者對私隱安全的認知一般，學歷愈低及年紀愈大的人，相關問題更甚。更令人擔憂的是，報告指出所有年齡層普遍對釣魚郵件缺乏認識，反映提高公眾網絡安全意識的重要和迫切。