明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：操粵語普通話比例均等 英語偏弱

【明報專訊】GPS項目首期成果不單有大灣區相關數據，還聚焦教育、就業、收入、數碼生活、養老、居住環境等大眾關心的民生問題。例如調查數據顯示，廣州居民在家中常用的語言以粵語和普通話為主（圖3），分別佔51.8%和51.1%；廣州作為吸引人口流入的熱門城市，講其他語言的人也有一定比例，例如客家話、潮汕話等。

此外，認為自己熟練或非常熟練普通話或粵語的受訪者均有46%左右，惟外語水平偏弱，5%認為自己擅長英語，有45.1%的受訪者覺得英語非常不熟練（圖4）。

就業情况方面，數據顯示2907名就業受訪者中，541人屬於靈活就業者（自僱人士），佔約19%。外賣騎手、快遞員、網約車司機以男性為主，比例高達91%，平均39歲，且每周工時長達62小時。

保安、保母、清潔工則以女性為主，佔69%，平均年齡57歲。至於平均年齡最年輕職業的是近幾年興起的直播電商，只有31歲，每周工時45小時。

愈年輕愈抗拒男主外女主內

GPS亦調查廣州市民的消費、社交、家庭觀念，例如每月消費最高的是90後一代，平均每人超過1000元人民幣；對於傳統「男主外，女主內」觀念，整體而言持中立者居多，佔38.4%，非常認同及非常不認同的分別佔11.7%及31.2%。結果顯示愈年輕的人對「男主外，女主內」觀念愈抗拒；60後認同這觀念的佔72.3%，90後及00後則有41.6%。

普遍網絡私隱認知一般

數據亦顯示受訪成年人每天平均使用手機5小時21分鐘，而且愈年輕使用手機時間愈長。不過，調查結果也揭示了一個值得深思的現象：雖然電子設備普及，但大多數受訪者對私隱安全的認知一般，學歷愈低及年紀愈大的人，相關問題更甚。更令人擔憂的是，報告指出所有年齡層普遍對釣魚郵件缺乏認識，反映提高公眾網絡安全意識的重要和迫切。

上 / 下一篇新聞

女傭陳屍瀑布灣 外籍男北上返港被捕
女傭陳屍瀑布灣 外籍男北上返港被捕
專上學院DQ機制擬改 不再提「補救後」情况
專上學院DQ機制擬改 不再提「補救後」情况
母女三屍案 警：被告「手舞足蹈」需5人抬走
母女三屍案 警：被告「手舞足蹈」需5人抬走
因噪音殺翁 病漢判無限期醫院令
因噪音殺翁 病漢判無限期醫院令
論「全球南方」 陳茂波：攻數碼及綠色投資 與國際合作監管「漂綠」 伙沙特多國推跨境交易
論「全球南方」 陳茂波：攻數碼及綠色投資 與國際合作監管「漂綠」 伙沙特多國推跨境交易
美金融科技團訪港尋商機 看好金融樞紐角色 初創試水溫冀拓內地
美金融科技團訪港尋商機 看好金融樞紐角色 初創試水溫冀拓內地
定居10年法國人擇港創業 巴基斯坦料港商機增
定居10年法國人擇港創業 巴基斯坦料港商機增
性暴力案增五成 報案率續跌 風雨蘭指事主每因司法程序感壓力銷案 籲政府改善
性暴力案增五成 報案率續跌 風雨蘭指事主每因司法程序感壓力銷案 籲政府改善
非接觸式性侵增兩倍 影像性暴力304宗 近半涉伴侶
非接觸式性侵增兩倍 影像性暴力304宗 近半涉伴侶
法改會建議未落實 議員促修例
法改會建議未落實 議員促修例
初選案11‧19判刑 料需一天
初選案11‧19判刑 料需一天
李家超促匡智會交報告 審視CCTV系統
李家超促匡智會交報告 審視CCTV系統
海關破兩案拘3人 檢市值千萬毒品
海關破兩案拘3人 檢市值千萬毒品
宋皇臺道研設上落點 供體育園散場 特別巴士線旅巴使用 料最快12月演練
宋皇臺道研設上落點 供體育園散場 特別巴士線旅巴使用 料最快12月演練
田總：三跑10公里賽禁帶毛巾能量啫喱 不可帶易鬆脫物 憂掉地面影響機場運作
田總：三跑10公里賽禁帶毛巾能量啫喱 不可帶易鬆脫物 憂掉地面影響機場運作
律師會：體育仲裁範疇廣 倡體總資助協議訂明條款
律師會：體育仲裁範疇廣 倡體總資助協議訂明條款
JPEX案次被告被判賠償兩事主185萬
JPEX案次被告被判賠償兩事主185萬
羅傑承父女 破產呈請獲撤
羅傑承父女 破產呈請獲撤
中大一年流失3副校 陳金樑私人理由不續任
中大一年流失3副校 陳金樑私人理由不續任
鏡騷墜屏案工程顧問：按合約毋須實地檢視
鏡騷墜屏案工程顧問：按合約毋須實地檢視
前區議員涉串謀電騙 擬認8項交替洗黑錢
前區議員涉串謀電騙 擬認8項交替洗黑錢
迷幻的士迷走8公里 檢33包可卡因
迷幻的士迷走8公里 檢33包可卡因
美限投資中國3技術 外交部：強烈不滿 包括半導體量子信息特定AI系統 涵蓋港澳
美限投資中國3技術 外交部：強烈不滿 包括半導體量子信息特定AI系統 涵蓋港澳
運輸局目標明年啟用2500自動化泊位
運輸局目標明年啟用2500自動化泊位
明年起再培訓局准大學學歷報讀
明年起再培訓局准大學學歷報讀
灣區熱搜：穗動態調查：製造業者最常游走灣區 女比男更愛遊港澳 分析：或因購物吸引力
灣區熱搜：穗動態調查：製造業者最常游走灣區 女比男更愛遊港澳 分析：或因購物吸引力
灣區熱搜：話你知：穗首個學術追蹤調查 從人生進程看社會
灣區熱搜：話你知：穗首個學術追蹤調查 從人生進程看社會
【Emily】「生仔金」推近一年 2.6萬人袋5.2億 「家有初生」優先上樓2300宗獲批
【Emily】「生仔金」推近一年 2.6萬人袋5.2億 「家有初生」優先上樓2300宗獲批
【Emily】文博館展藏傳佛教文物 唐卡鎏金佛像登場
【Emily】文博館展藏傳佛教文物 唐卡鎏金佛像登場
【Emily】世界中風日 招學生大使教「談笑用兵」辨徵兆
【Emily】世界中風日 招學生大使教「談笑用兵」辨徵兆
【Emily】江玉歡批「人才辦」網站版面亂兼英文錯
【Emily】江玉歡批「人才辦」網站版面亂兼英文錯
【Emily】THEi學生拋立會活化方案 梁君彥大讚
【Emily】THEi學生拋立會活化方案 梁君彥大讚
【Emily】佛山設「跨境通辦」自助機 仲有「智方便」登記站
【Emily】佛山設「跨境通辦」自助機 仲有「智方便」登記站