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灣區熱搜：穗動態調查：製造業者最常游走灣區 女比男更愛遊港澳 分析：或因購物吸引力

【明報專訊】香港科技大學（廣州）社會樞紐城市治理與設計學域的廣州都市動態調查項目（Guangzhou Metropolitan Panel Survey，簡稱GPS）早前公布首階段結果。該項目就生活各層面抽樣調查廣州5000多名市民，其中與大灣區相關的調查發現，從事製造業的受訪者最常每月游走各灣區城市；數據也顯示女比男更常到港澳，或因為香港作為購物熱點，對女士較有吸引力。

明報記者 司徒聰穎

港科大（廣州）社會樞紐城市治理與設計學域副教授、GPS項目主持人張卓妮表示，項目抽樣訪問廣州市3000多戶、合共5000多名市民，約26%受訪者獲得本科及以上學歷，其中約三分之二畢業於廣東本地高校。調查也發現這些高學歷受訪者會頻繁往來大灣區各城市，例如佛山、深圳和東莞，平均每100名高學歷受訪者於半年內因業務到訪上述3個城市的次數分別為150、70和50次。

佛深東莞製造業重鎮 聯繫緊密

若以工作出差分類，有190名受訪者平均每月都會因業務而要到訪大灣區其他城市，這些「業務飛客」主要來自製造業和交通運輸業，分別佔17.9%和17.4%；其次是建築業和批發零售業，佔13.7%和12.6%（圖1）。從職業分佈看，商業、服務業人員比例最多，有37%；專業技術人員，以及生產、運輸設備操作人員分別佔25%和15%。報告分析，業務飛客的職業背景多元，而且多層面頻繁的互動，是大灣區經濟保持高度活躍的重要因素之一；此外，佛山、深圳和東莞是大灣區的製造業重鎮與科技創新中心，有強大的經濟活力，並與廣州有較緊密的產業聯繫，因此也是高學歷人才頻繁到訪，作產業合作、技術交流、創新研發和商務洽談的熱點。

另外，報告顯示113名受訪者至少每季都會到港澳，報告稱他們為「港澳達人」，平均42歲，略低於所有受訪者平均年齡44歲。性別方面，常來港澳的女性略多於男性，分別佔45%及55%。

常訪港澳者多學歷高

從學歷來看，「港澳達人」擁大學本科及以上學歷的佔比最高，達到48%（圖2）。調查指出，港澳作為購物和旅遊熱點，對女性有較強吸引力；而且高學歷的通常擁有更好的經濟水平，使他們傾向前往港澳旅遊、購物，甚至工作、學術交流。

張卓妮指出，調查數據經過「脫敏處理」（以技術方式降低敏感信息風險，同時保持數據有效）後，可安全地與更多外部數據結合使用，例如與社會經濟、社區建成環境、城市交通網絡等大數據融合，升級為「GPS+」；此外，GPS+將可利用城市規劃、空間研究與網絡分析，展開「微觀＋宏觀＋多維度」跨學科研究，有助特大城市人口高質量發展。

此外，GPS項目還可與「城市調查與干預聯合實驗室（Joint Urban Survey and Intervention Lab，簡稱JUST Lab）」的香港社會動態追蹤調查（HKPSSD）和上海都市社區調查（SUNS），共同構建「廣州—香港—上海」比較城市研究框架，助進一步研究。

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