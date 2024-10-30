運輸局目標明年啟用2500自動化泊位

立法會交通事務委員會昨討論施政報告及將軍澳第66區和上水彩順街興建公眾停車場。前者提供455個泊位，包括360個私家車位，其中300個為自動泊位，造價12.08億元；後者提供58個重型貨車泊位，造價約1.6億元。

運輸及物流局文件指出，過去10年泊車位與領牌車輛比例曾持續下降，由2013年1.13跌至2021年1.0，泊位供應比例漸減。局方稱近年陸續有短期租約停車場收回，但同時政府已多管齊下增加泊位，今年7月比例已回升至1.04。

議員籲盡快落實的士攝錄

多名議員關注的士車廂強制安裝攝錄系統時間表。航運交通界易志明稱的士業界盼盡快落實，以免與乘客有爭拗時被「屈」。林世雄稱將與業界磋商，重申年底到立法會交代。

議員周小松問政府會否以港鐵股息成立票價調整基金，巴士申請加價時從基金補貼降低加幅。林世雄稱港鐵股息撥入庫房，成立巴士基金不適合，當局無此打算，強調行會一向獨立審批巴士加價申請。

政府將在啟德、東九龍及洪水橋/厦村推展綠色集體運輸系統，啟德項目明年招標，東九龍項目2026年招標。議員陳紹雄關注財務可行性，建議政府綑綁招標，承辦商須承接多於一個項目。林世雄稱，此舉或拖慢項目，只要個別項目財務可行便應推出。