明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

運輸局目標明年啟用2500自動化泊位

【明報專訊】《施政報告》提出預計2026年或之前，港珠澳大橋香港口岸人工島自動化停車場、新建政府停車場和短期租約停車場合共提供不少於3000個自動化泊車位。多名立法會議員昨關注本港整體泊車位仍不足，運輸及物流局長林世雄稱會爭取明年或之前啟動2500個自動化泊車位，當局亦繼續覓地將暫時空置的地盤或空地改為臨時泊位。

立法會交通事務委員會昨討論施政報告及將軍澳第66區和上水彩順街興建公眾停車場。前者提供455個泊位，包括360個私家車位，其中300個為自動泊位，造價12.08億元；後者提供58個重型貨車泊位，造價約1.6億元。

運輸及物流局文件指出，過去10年泊車位與領牌車輛比例曾持續下降，由2013年1.13跌至2021年1.0，泊位供應比例漸減。局方稱近年陸續有短期租約停車場收回，但同時政府已多管齊下增加泊位，今年7月比例已回升至1.04。

議員籲盡快落實的士攝錄

多名議員關注的士車廂強制安裝攝錄系統時間表。航運交通界易志明稱的士業界盼盡快落實，以免與乘客有爭拗時被「屈」。林世雄稱將與業界磋商，重申年底到立法會交代。

議員周小松問政府會否以港鐵股息成立票價調整基金，巴士申請加價時從基金補貼降低加幅。林世雄稱港鐵股息撥入庫房，成立巴士基金不適合，當局無此打算，強調行會一向獨立審批巴士加價申請。

政府將在啟德、東九龍及洪水橋/厦村推展綠色集體運輸系統，啟德項目明年招標，東九龍項目2026年招標。議員陳紹雄關注財務可行性，建議政府綑綁招標，承辦商須承接多於一個項目。林世雄稱，此舉或拖慢項目，只要個別項目財務可行便應推出。

上 / 下一篇新聞

女傭陳屍瀑布灣 外籍男北上返港被捕
女傭陳屍瀑布灣 外籍男北上返港被捕
專上學院DQ機制擬改 不再提「補救後」情况
專上學院DQ機制擬改 不再提「補救後」情况
母女三屍案 警：被告「手舞足蹈」需5人抬走
母女三屍案 警：被告「手舞足蹈」需5人抬走
因噪音殺翁 病漢判無限期醫院令
因噪音殺翁 病漢判無限期醫院令
論「全球南方」 陳茂波：攻數碼及綠色投資 與國際合作監管「漂綠」 伙沙特多國推跨境交易
論「全球南方」 陳茂波：攻數碼及綠色投資 與國際合作監管「漂綠」 伙沙特多國推跨境交易
美金融科技團訪港尋商機 看好金融樞紐角色 初創試水溫冀拓內地
美金融科技團訪港尋商機 看好金融樞紐角色 初創試水溫冀拓內地
定居10年法國人擇港創業 巴基斯坦料港商機增
定居10年法國人擇港創業 巴基斯坦料港商機增
性暴力案增五成 報案率續跌 風雨蘭指事主每因司法程序感壓力銷案 籲政府改善
性暴力案增五成 報案率續跌 風雨蘭指事主每因司法程序感壓力銷案 籲政府改善
非接觸式性侵增兩倍 影像性暴力304宗 近半涉伴侶
非接觸式性侵增兩倍 影像性暴力304宗 近半涉伴侶
法改會建議未落實 議員促修例
法改會建議未落實 議員促修例
初選案11‧19判刑 料需一天
初選案11‧19判刑 料需一天
李家超促匡智會交報告 審視CCTV系統
李家超促匡智會交報告 審視CCTV系統
海關破兩案拘3人 檢市值千萬毒品
海關破兩案拘3人 檢市值千萬毒品
宋皇臺道研設上落點 供體育園散場 特別巴士線旅巴使用 料最快12月演練
宋皇臺道研設上落點 供體育園散場 特別巴士線旅巴使用 料最快12月演練
田總：三跑10公里賽禁帶毛巾能量啫喱 不可帶易鬆脫物 憂掉地面影響機場運作
田總：三跑10公里賽禁帶毛巾能量啫喱 不可帶易鬆脫物 憂掉地面影響機場運作
律師會：體育仲裁範疇廣 倡體總資助協議訂明條款
律師會：體育仲裁範疇廣 倡體總資助協議訂明條款
JPEX案次被告被判賠償兩事主185萬
JPEX案次被告被判賠償兩事主185萬
羅傑承父女 破產呈請獲撤
羅傑承父女 破產呈請獲撤
中大一年流失3副校 陳金樑私人理由不續任
中大一年流失3副校 陳金樑私人理由不續任
鏡騷墜屏案工程顧問：按合約毋須實地檢視
鏡騷墜屏案工程顧問：按合約毋須實地檢視
前區議員涉串謀電騙 擬認8項交替洗黑錢
前區議員涉串謀電騙 擬認8項交替洗黑錢
迷幻的士迷走8公里 檢33包可卡因
迷幻的士迷走8公里 檢33包可卡因
美限投資中國3技術 外交部：強烈不滿 包括半導體量子信息特定AI系統 涵蓋港澳
美限投資中國3技術 外交部：強烈不滿 包括半導體量子信息特定AI系統 涵蓋港澳
明年起再培訓局准大學學歷報讀
明年起再培訓局准大學學歷報讀
灣區熱搜：穗動態調查：製造業者最常游走灣區 女比男更愛遊港澳 分析：或因購物吸引力
灣區熱搜：穗動態調查：製造業者最常游走灣區 女比男更愛遊港澳 分析：或因購物吸引力
灣區熱搜：操粵語普通話比例均等 英語偏弱
灣區熱搜：操粵語普通話比例均等 英語偏弱
灣區熱搜：話你知：穗首個學術追蹤調查 從人生進程看社會
灣區熱搜：話你知：穗首個學術追蹤調查 從人生進程看社會
【Emily】「生仔金」推近一年 2.6萬人袋5.2億 「家有初生」優先上樓2300宗獲批
【Emily】「生仔金」推近一年 2.6萬人袋5.2億 「家有初生」優先上樓2300宗獲批
【Emily】文博館展藏傳佛教文物 唐卡鎏金佛像登場
【Emily】文博館展藏傳佛教文物 唐卡鎏金佛像登場
【Emily】世界中風日 招學生大使教「談笑用兵」辨徵兆
【Emily】世界中風日 招學生大使教「談笑用兵」辨徵兆
【Emily】江玉歡批「人才辦」網站版面亂兼英文錯
【Emily】江玉歡批「人才辦」網站版面亂兼英文錯
【Emily】THEi學生拋立會活化方案 梁君彥大讚
【Emily】THEi學生拋立會活化方案 梁君彥大讚
【Emily】佛山設「跨境通辦」自助機 仲有「智方便」登記站
【Emily】佛山設「跨境通辦」自助機 仲有「智方便」登記站