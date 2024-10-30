美限投資中國3技術 外交部：強烈不滿 包括半導體量子信息特定AI系統 涵蓋港澳

美國財政部的新規定為實行美國總統拜登去年9月簽署的行政命令，參考公眾意見後，周一公布最終規定（Final Rule），目的是應對中國尋求開發對軍事、情報收集、監視或網絡能力具關鍵作用的敏感技術下，對美國造成的威脅。

據規定內容，有義務遵守者包括美國公民、美國法律下成立的企業等實體。針對3類特定技術領域，部分完全禁止投資，包括用於生產量子電腦所需的任何關鍵零部件、特定超級電腦等；至於未明文禁止而屬該3類指定領域的範疇，投資的企業或個人要向財政部通報（見表）。財政部門有權根據法例要求交易失效或終止；而有理由相信自己已違反規例者，可主動報備，再交由財政部考慮。

李家超：美將自食其果

規定涵蓋香港的相關科技範疇。特首李家超昨在行會前記者會主動回應，批評美國做法將損害環球供應鏈，破壞正常投資貿易、自由市場和經濟秩序。他稱，過去10年美國對香港的貿易順差達2715億美元（2.1萬億港元），形容美國政客「損人亦損其國家、國民以及企業的利益，將自食其果」。他稱，特區政府會捍衛自身利益，以及保障香港企業的利益，亦會與國家共同保障國家利益。

科技創新界議員邱達根回覆本報，形容美國的相關公布屬意料之中，過去一兩年在規定醞釀期間，已少見香港AI相關項目有美國基金投資，而最新的《施政報告》提出由特區政府成立「創科產業引導基金」，以引導更多來自各地的投資者投資香港創科，屬完全合適時間。

邱達根稱港AI近年少見美投資

指內地已有突破 對中長期樂觀

邱稱，近年內地AI技術已有多方面突破，有利本港發展，對中長期發展仍感樂觀；同時香港要繼續堅持高度開放、一國兩制原則，如有美國資金願意投資香港，仍要展示歡迎態度。