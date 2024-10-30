鏡騷墜屏案工程顧問：按合約毋須實地檢視

審核主辦方呈交負重表 未索圖片參考

本案3名被告為項目經理吳凱瑩、林志華及梁耀祖。代表梁的資深大律師黃佩琪關注，溫志華到紅館視察時有否懷疑懸掛物重量超出場地負荷。溫供稱，他不清楚各物品實際重量，亦不肯定「懷疑過重」的定義；溫其後補充，按照合約，他不用透過現場視察審視懸掛物有否超重嫌疑，又謂難憑觀察作相關判斷。

黃佩琪舉例稱，若原定被懸掛在紅館的是她，但到頭來被掛起的是代表吳凱瑩和林志華的資深大律師陳政龍，不會令人覺得可疑嗎？溫志華回應說，相信一般人能憑觀察估算別人的重量，不能跟懸掛在紅館的物品相提並論。

指喇叭報稱重量明顯過輕

辯方質疑審核視而不見

此外，陳政龍指出，演唱會主辦方呈交康文署的負重表顯示，4個懸掛在紅館的喇叭合共只重200磅，看起來明顯過輕，質疑溫審核時對此視而不見。溫表示，根據合約，他的職責包括按承辦商提供的資料計算懸掛物重量有否超出負荷等。據控方開案陳辭，主辦方報稱4個喇叭共重200磅，而他們的實際重量為1361.4磅。

另一方面，溫志華的下屬時任輝固工程助理朱家樂供稱，就涉案演唱會，他只曾接過一通來自被告梁耀祖的電話，此後他沒再參與。黃佩琪關注，一般而言，若主辦方呈交的文件列明會場只有一個大喇叭，但他在現場卻發現有11個大喇叭，會否提出疑問？朱答謂，若現場喇叭數目跟文件不符，「我哋一定會有懷疑，我哋要問」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 291/23】