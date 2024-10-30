中大一年流失3副校 陳金樑私人理由不續任

校長段崇智亦致函大學友好，感謝陳金樑過去5年對中大的奉獻及付出，形容對方卸任後返回新加坡是「我們的巨大損失、他們的收穫」。段崇智形容陳是最值得信賴的拍檔（a most trustworthy partner）及親密的朋友（a very dear friend），與他在中大攜手應對多個重大風暴，尤其是新冠疫情，其間帶領中大再創新高，並發展成中學文憑試考生的「心儀（Go To）」大學。

陳卸任後返新加坡

段崇智：我們的損失他們的收穫

陳金樑生於香港，中學畢業後負笈海外，1990年代起常駐新加坡，先後在新加坡國立大學、新加坡南洋理工大學出任多個管理職位，直至5年前回流香港出任中大常務副校長，他當時稱獲中大聘任感高興及感恩，「能有機會為香港的教學與研究出一分力，也可以在闊別香港多年後回家」。

連同陳金樑，中大管理層在過去一年出現至少4次人事變動。去年12月，中大副校長（行政）吳樹培遭校董會即時解僱；校長段崇智今年1月請辭，明年1月卸任，較原定任期提早兩年。今年7月，協理副校長（校外聯繫及推廣）金江亦提早兩個月結束任期，轉任香港中文大學（深圳）書院院長。