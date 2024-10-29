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【Emily】黃仁勳梁朝偉獲科大頒榮譽博士

【明報專訊】人工智能（AI）熱潮席捲全球，科技大學下月舉辦第32屆學位頒授典禮，向AI晶片龍頭企業Nvidia嘅行政總裁黃仁勳頒授工程學榮譽博士。

黃獲稱「AI教父」

Nvidia市值全球第二

黃仁勳喺台灣出世，細細個隨家人移民美國。佢喺1993年同合伙人創辦Nvidia，專注開發GPU（圖像處理器），成功喺電腦遊戲同視覺計算領域佔一席位，其後帶領團隊將GPU發展成AI領域不可或缺嘅工具，令Nvidia喺全球科技企業中獨佔鰲頭，甚至被稱為「AI教父」。截至噚日，Nvidia市值3.47兆美元，係全球市值第二高嘅公司，僅次於蘋果公司。

黃仁勳近年多次訪台，去年應大學邀請出席畢業禮，喺致辭尾段勉勵學生「跑起來，別緩行（Run, don't walk）」，話不論為覓食或躲避被掠食都要繼續奔跑。今年6月佢再訪台，向傳媒談及台灣對科技產業嘅重要，用英文形容台灣係「全球最重要國家之一」、「非常非常重要嘅國家」，遭國台辦抨擊言論「極其錯誤」，希望佢「好好補補課」。

黃仁勳外，科大向另外3人頒授榮譽博士（見表），包括喺本地、國際獲獎無數嘅演員梁朝偉獲頒授人文學榮譽博士；2006年邵逸夫獎數學科獎得主大衛‧曼福德（David Mumford）同2013年諾貝爾化學獎得主邁克爾．萊維特（Michael Levitt）將獲頒授理學榮譽博士。

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