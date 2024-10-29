養和：九成受訪者脊痛影響生活

養和今年8月蒐集813名年滿18歲香港受訪者回應，發現87%受訪者過去一年曾因脊椎問題，即背痛、頸痛或坐骨神經痛影響生活，28%同時受兩種或以上脊椎痛症影響。

調查發現，白領人士脊椎痛症比率達九成。各年齡層方面，64歲或以上組別的坐骨神經痛比率明顯較其他年齡組別高，達41%。63%有脊椎問題的受訪者會選擇放鬆或休息緩解痛楚，32%會尋求西醫意見及治療。

運動過量可致脊椎問題

養和醫院矯形及創傷外科部（骨科）主管胡永祥稱，年齡老化是脊椎問題主因，建議市民戒煙及控制體重。他稱時下流行健身，市民或因運動過量或不小心而有脊椎問題，做運動要小心。養和醫院骨科名譽顧問醫生黃一華表示，白領人士久坐易感腰背痛，鼓勵市民不時轉換坐姿，並適量運動如游泳，若懷疑牽涉更嚴重病情，就應及早求診諮詢專業意見。

將設脊椎中心跨專科共診

伙港大研AI篩查脊骨變形

陳煥堂透露該院未來數月將設立脊椎中心，作涵蓋神經科、復康科專家及物理治療師的跨專科共診，並與港大臨牀醫學學院矯形及創傷外科學系合作，研究複雜脊椎疾病及最新治療技術。黃一華補充，養和已聯同港大研究利用人工智能分析市民經手機應用程式上載的脊椎相片，篩查脊骨變形患者，期望病人可及早獲治療，現正向醫管局中央研究倫理委員會申請開展研究。