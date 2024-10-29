修例打擊廢車棄街 隔兩年不續牌銷牌可囚

初犯可罰萬元囚3月 車主「釘牌」

暫定明年第四季生效

申訴專員公署前年9月發表調查報告，稱政府無確立及追究車主棄車的法律責任。運輸署當時回應稱，同年會向立法會提修例，原定今年上半年實施。

運輸及物流局向立法會提交文件，提出修訂《車輛登記及領牌（第2號）修訂規例》，以收緊車輛登記及領牌制度。現時對未有領牌兩年的車輛，運輸署會向登記車主發通知書，車主如沒有在通知書發出日期15天內續牌，車輛登記會被自動取消，車主毋須再為該車輛的事宜負責任。局方於文件表示，一些不負責任的車主利用這安排，在道路和後巷棄置廢棄車輛，造成環境衛生和阻塞問題，故提出修例並引入罰則。

等零件維修及古董車可申豁免

局方表示，車主如有實際困難、有合理理由不為其車輛領牌，例如正等待取得零件安排車輛維修及檢驗、妥善保存不會在道路上使用的古董車等，可向運輸署申請豁免，惟申請人須有充分理據獲信納其豁免不會導致車輛遭不當棄置，而車輛會繼續登記在車主名下。

另修例車輛申牌免交登記文件保單

另外，局方亦提出修訂《車輛登記及領牌修訂規例》及《第三者風險修訂規例》，以推行電子車輛牌照和簡化車輛牌照申請文件的要求。文件指出，目前運輸署電腦系統已儲存所有車輛的擁有權資料，署方亦可在香港保險業聯會支援下，在網上核實車輛保險紀錄，故局方提出修例，日後車主提交車輛牌照申請時，毋須再提交車輛登記文件及第三者保險單。另亦修例訂明證明文件副本亦會被接納，以容許車主日後循網上提交申請。

上述3條例早前已刊憲，並會以「先訂立後審議」方式審議，有關電子車牌的兩項修例12月30日起生效。至於打擊不當棄車的修例，政府稱會提供約一年過渡期，讓車主有充足時間為未領牌車輛採取行動，修例暫定明年第四季實施，政府將以憲報公告具體生效日期。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌稱，相信修例能堵塞以往檢控漏洞，惟關注當局是否有足夠人手執法。