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港聞

港聞二

婦否認違口罩令 警指扯開大叫

【明報專訊】2021年6月4日，警方在坑口常寧路實施人群管制期間，一名婦人大叫及涉沒有妥善佩戴口罩，被警方票控違反其時仍生效的「口罩令」，婦人不認罪，案件昨日在觀塘裁判法院開審。女警供稱，當時被告兩度沒有妥善佩戴口罩，包括將口罩往下拉扯到下巴位置，以及將口罩拉離面部約10厘米，被告不聽勸喻下被警方票控。

被告鄭潔嫦（圖）被控違反《預防及控制疾病（規定及指示）（佩戴口罩）規例》（第599I章），即於2021年6月4日，無合法權限或合理辯解，而在坑口常寧路保良局馮晴紀念小學外的公眾地方沒有佩戴口罩。政府去年已刊憲撤銷第599I章。

控方傳召女警員鄧悅庭作供，鄧當時隸屬將軍澳警署的特遣隊，當晚約8時其小隊奉命到坑口常寧路實行人群管制。鄧表示，她在場發現被告在對面行人路大叫，並將其口罩往下拉扯到下巴位置。鄧與同袍上前查問，由於被告不聽從勸喻，故鄧要求被告出示身分證以發出票控，其間被告將口罩拉離面部約10厘米。

辯：為健康唞氣 警稱不清楚

鄧續稱，她將被告帶上警車後，在發告票之前有問被告要否解釋為何不妥善佩戴口罩，被告沒有解釋。辯方盤問稱，即使被告曾沒有妥善佩戴口罩，也只是「鬆一鬆開，瞬間嘅事」，鄧稱不同意。辯方又指被告因為健康問題及想「唞氣」才拉開口罩，鄧稱不清楚。庭上播放當晚片段，顯示被告隔着馬路向人群及警方大叫「唔好襲擊醫護呀，黑警」等說話，隨後一名督察指住被告，警告她沒有戴好口罩可遭檢控。案件押後11月21日再續。

【案件編號：KTFS 52/21】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 口罩令 新冠疫情

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