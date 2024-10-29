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港聞

港聞二

鏡騷工程顧問：負重表8錯 部分明顯 認無發現

【明報專訊】3名項目經理涉虛報男團MIRROR紅館演唱會的懸掛設備重量一案，昨在區域法院踏入第九日審訊。康文署工程顧問、結構工程師溫志華接受辯方盤問時確認，演唱會主辦方向康文署呈交的負重表至少出現8項錯處，例如有負重上限為750磅的負重點，被標註為可承受1500磅，惟他當時未有發現。溫同意部分錯處十分明顯，若他當時留意到，便會透過康文署向主辦方澄清。

負重上限翻倍 不知誰編製

3名被告吳凱瑩、林志華及梁耀祖各否認一項串謀詐騙罪，以及屬交替控罪的欺詐罪受審。在代表梁耀祖的資深大律師黃佩琪盤問下，控方證人、輝固（香港）工程顧問有限公司董事溫志華確認，演唱會主辦方向康文署呈交的負重表標示的方位，出現至少8項錯處，例如有不能懸掛物品的吊點被標示為可掛物。溫解釋，他檢查負重表時主要留意物品的重量，而非物品負重點的方位，故當時未能發現出錯。此外，溫確認不知涉案負重表等文件由誰編製，但相信編製者具工程背景。

稱藝能「阿祖」交代承重

此外，溫志華稱曾透過康文署要求演唱會主辦單位進一步提供紅館懸掛物承重分佈資料，其後相信是來自涉案工程統籌「藝能工程有限公司」的「阿祖」致電輝固的實習生，即案發時完成大學三年級課程的馮帝文，向馮解釋資料，最後溫志華確認主辦方在紅館懸掛的物品不超出承重限制。

溫：實習生接電 或傳錯資料

在黃佩琪盤問下，溫同意馮轉達的資料可能有誤，但馮提供的資料充分，而且溫其後會到紅館實地檢查。溫同時向辯方確認，他是以人手方式檢視紅館負重點資料，無用軟件協助。另一方面，黃佩琪援引輝固向康文署呈交的圖則，指紅館天花可承受9.15萬磅懸吊物；溫志華同意。溫又確認，若紅館懸掛物不超出此重量，便不影響紅館結構。據控方案情，被告吳凱瑩和林志華所屬的藝能，申報所有懸掛物共重12,342磅，惟實際共重50,885.7磅。審訊今續。

【案件編號：DCCC 291/23】

相關字詞﹕區域法院 藝能工程 串謀詐騙 MIRROR演唱會事故

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