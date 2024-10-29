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港聞二

梓筠捱手術「痛都要續行」 盼當老師照顧人

【明報專訊】患有軟骨發育不全症的梓筠從小到大做了3次增高手術，其中5年前腿部增高，10多根金屬針穿過皮肉和骨頭，鑽心的痛令她哭問：「點解我有呢個病？」現年17歲的梓筠談起康復經歷，語氣平常，說患病不會限制自己，更自覺幸運，家人、老師及朋友的愛與照顧令她很早便接受此病「是上帝的禮物同考驗」。她笑言成長路上「好多人都好照顧我」，未來想成為老師照顧他人，用獨特人生鼓勵更多人。

外人以病看待 母勉勵考驗是禮物

梓筠出生後才證實患軟骨發育不全症，讀幼稚園時發現自己和同齡人身高差距愈來愈大。媽媽對小梓筠說「雖然外界會話（你的情况）係一種病，但其實係上帝畀嘅考驗，係一份禮物」，鼓勵她坦然接受。

金屬穿皮骨 臥牀半年8個月坐輪椅

正是將痛苦當作考驗，支撐梓筠走過手術的傷痛。2019年，升中的梓筠休學一年，做腿部增高手術。斷骨再拉骨，每天僅長1毫米，12根金屬針從大腿兩側刺穿皮膚和骨頭。臥牀半年後，是8個月離不開輪椅和拐杖的經歷，她曾在康復過程崩潰，哭過後明白疼痛時可以吃止痛藥，支架亦終會拆除，「只要跨過去，總有一日我可以過番正常生活，痛都要繼續行」。

梓筠形容自己「好彩」，慶幸成長過程中身邊很少人會取笑她，反而多加照顧。她完成手術後回到中學，有數個月需坐輪椅或拄拐杖，無法參與體育和科學堂，朋友此時總會來關心她，「問我會唔會悶，會嚟陪我傾偈」。

但不友善的目光與議論，梓筠也不陌生。梓筠曾在商場被兩名同齡男生尾隨，一路聽到「嘩，你睇下嗰個人好矮啊」，直至媽媽出聲才停止。梓筠雖然會難受，但她知道患病並非自己的錯，且很多人只是不了解此病。梓筠希望大眾更了解這病症，不要因身高質疑能力，鼓勵同路人不要任由他人影響自己，「跨過呢個挑戰就冇事，你要話畀人聽呢個病」。

最喜歡中史科的梓筠從歷史中收穫座右銘：「人的成功與否不在於處境或本身擁有的事物，而在於你是否努力。」梓筠是朋輩照顧員，幫助師弟妹，未來想成為中學老師，告訴她的良師「你哋照顧咗我咁多，到我大個咗，可以好似你哋咁照顧唔同嘅人」。

相關字詞﹕矮小症 罕見病 軟骨發育不全症

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