發展低空經濟 孫東：河套理想應用場所

黃偉綸領導工作組 研究法規

黃偉綸早前提到將陸續推出試點項目發展低空經濟，預計首階段以空中監測和無人機載貨為主，考慮試點包括科學園、數碼港、離島和北部都會區等地區。立法會工商及創新科技事務委員會昨日召開《施政報告》政策簡報會，法律界議員林新強關注政府將如何制訂法規配合低空經濟發展。孫東回應稱，工作組將負責研究法規等相關工作，至於創科局則提出，在河套深港兩個園區，將可在重要物資跨境運輸方面用到無人機，以令園區內物流順暢。

孫東又稱，使用無人機跨境運輸時，較理想高度是低於1000米，方圓兩三公里內，認為河套的港深科技園區是「非常理想的場所」。商務及經濟發展局長丘應樺則稱，內地低空經濟的發展較香港成熟，制訂法規時會借鏡內地例子，現階段尤其在空域使用的法規還需詳細討論。

議員籲發展烈酒經濟

丘應樺：或有新措施

對於《施政報告》提出減烈酒稅，經民聯議員吳永嘉建議藉此發展烈酒經濟，例如聯絡大型國際保險公司來港，從事存酒和烈酒運輸保險，並發展烈酒拍賣。

丘應樺稱不排除將有新措施推出。另多名議員建議進一步下調烈酒稅，丘應樺稱現時政策已平衡經濟效益和公共健康。

美國國會眾議院上月通過法案，要求行政部門撤銷香港駐美經貿辦享有的外交特權，政務司長陳國基早前回應稱關閉對香港影響不大。會計界議員黃俊碩質疑經貿辦的作用，丘應樺強調海外經貿辦很重要，但若經貿辦被迫關閉，政府會找其他方法做好投資推廣的聯繫。