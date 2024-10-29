24萬高才獲批 續簽目標5萬 議員質疑無信心留人

立法會人力事務委員會昨討論《施政報告》相關人力措施，多名議員關注搶人才政策。選委界江玉歡稱租金上升很多，關注如何確保這方面配套能吸引而非嚇怕人才。孫玉菡稱，政府在搶人才方面「不會畀樓畀錢」，人才來港要主動適應，「香港唔可能湊佢」，但政府會提供協助和資訊；他說明白香港住屋貴，但每個透過人才計劃來港的人都知「香港係貴嘅」，「正如你去紐約、倫敦，你都知道係貴。點解會貴呢？因為佢機遇多」。

勞聯周小松批評《施政報告》在保障勞工權益方面只重提去年提出的措施，對此失望，又說近年本港不少行業出現欠薪和結業，但政府仍大規模輸入人才，難免令人擔心會否影響本地工人就業機會。

周小松認為輸入人才數目已超出政府目標，關注這批人才「是否對香港多多益善呢？」他問到當局有否考慮到香港是否有如此多中高層職位接納該批專才，並關注本地畢業生就業機會會否受影響。

指高才部分來港開公司

孫玉菡：不是來港搶飯碗

孫玉菡回應稱，高才通計劃A類人才即年薪滿250萬元者，有四分之一來港後開設公司，不是與港人「搶飯碗」，反而創造職位。孫亦強調人才對本港經濟發展有重要作用，根據早前高才通統計調查估算，他們為香港帶來每年約340億元直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。