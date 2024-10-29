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港聞

港聞二

明年推體育仲裁先導 泳總：不宜體總全體參與

【明報專訊】今年《施政報告》提出研究設立體育爭議解決制度，律政司昨向立法會提交文件表示，將於明年推出「體育爭議解決先導計劃」。游泳總會會長王敏超認為，先導計劃不宜要求所有體育總會參與，指各類體育項目的性質不同，建議先在每類運動選取一至兩個體育總會試行，再檢視成效。本報昨向律政司查詢計劃細節，至截稿前未獲回覆。

律政司長林定國昨接受本報訪問表示，政府將於明年就體育仲裁制度展開研究，律政司昨向立法會司法及法律事務委員會提交《施政報告》政策措施討論文件，表示支持體育界明年內推出「體育爭議解決先導計劃」，推廣體育仲裁，發揮本港爭議解決的體系優勢。

林定國指發揮本港體系優勢

文件未有披露先導計劃細節，本報昨向律政司查詢計劃內容、何時展開、是否涵蓋所有體育總會及牽涉開支，截稿前沒有回覆。港協暨奧委會回覆查詢稱，支持政府設立「體育爭議解決先導計劃」，將配合當局政策並適時與持份者商討細節。

身兼港協暨奧委會副會長的王敏超表示，政府暫時未就先導計劃安排與港協及泳總商討。他認為各類體育項目性質及選拔程序不同，體育仲裁制度需要配合，建議先分類邀請部分體育總會參與。對於泳總會否參與先導計劃，他說要先視乎計劃詳情再決定，長遠而言認同體育總會應參與仲裁機制。體演文出界立法會議員霍啟剛表示，港協暨奧委會就體育爭議解決制度的想法與政府相近，期望未來能設立統一、具公信力及制度化的機制。

業界指外地收費遠低商業仲裁

律師會理事、國際體育仲裁法庭（CAS）仲裁員岑君毅認為，先導計劃要鼓勵運動員參與仲裁，期望本港仿效外地將體育仲裁視為公益事業，「運動員未必很富有，甚至未必請得起律師仲裁，所以國際體育仲裁委員會將收費訂到很低」。他舉例，外國和內地的體育仲裁費用遠低於一般商業仲裁，甚至有部分體育仲裁員免費提供服務。

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