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港聞二

反修例6000人捕而未告 鄧：夠證據就會檢控

【明報專訊】反修例事件發生至今逾5年，約6000名被捕人仍未被起訴。保安局長鄧炳強昨日稱，除非法例規定有時限性，否則獲取足夠證據就會檢控。對於坊間稱「到達某個時間就不再控告」，鄧認為是將「違法事情合法化」，不符法治精神，強調取證後拘捕屬「天經地義」。

事隔多年檢控 不同意不公

「喜歡時才拘捕你」才不對

鄧稱被捕人仍享自由，只是過往行為令他們可能要承受法律後果，與其本身是否享自由「完全是兩回事」，不能指違法被捕而令其不享有自由。

被問到反修例被捕人等候多年才遭檢控會否構成不公，鄧炳強稱不同意有關說法，認為當年動輒數百人出來「暴動」，相關部門需逐一翻查閉路電視等，取證需時；反稱若有證據、明知是誰而故意不拘捕，「我等一下，喜歡時才拘捕你」，這才不對。

律政司長林定國早前稱，嚴重刑事案件無檢控時限，日後可能出現新證據，「劃線」不符法治原則。

指檢控考慮合理性

「離港20年一樣拘捕」

鄧炳強重申，檢控主要考慮合理性，一旦有足夠證據就會行動，這符合法治原則，形容「（檢控）不在於多少年，有些人犯了法，離港20年後回港，一樣會拘捕他們」。

聯合國《槍支議定書》2005年生效，要求締約國將非法製造及販運槍支、零件及彈藥定為刑事犯罪等，內地前年批准啟動國內法律程序。保安局明年內將提交《火器及彈藥條例》修訂法案，落實議定書內容；鄧炳強稱，聯合國要求槍械及其子彈需有獨特號碼記認，若在港製造槍械同樣要有相關號碼，故本港條例要適當修訂。

保安局補充，警方今年首3季檢獲18支真槍，去年同期則未有檢獲。案件涉及今年4月，警方在沙田一個迷你倉內檢獲18支真槍、118發子彈及其他武器，並以「無牌管有槍械及彈藥」等拘捕一名67歲男子。

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