稱淺白例子解說 盼任何決定均考慮國安 鄧炳強：公職人員國安指引無罰則

明報記者 施晉宇

引施政報告指安全發展如鳥雙翼

稱國安工作重要「盡在不言中」

《施政報告》涉及國安的篇幅較往年少，鄧炳強昨接受訪問時，被問到是否反映國安未必是現階段最重要工作，他回應稱，報告內提到「安全和發展是鳥之兩翼」，形容已是「盡在不言中」，在集中資源維護國安後都要發展經濟，令「整體社會繼續向前」，而涉及保安局的篇幅均涵蓋維護國安及利民便商工作。

舉例部門採購同需考慮國安

「制裁下配件或不獲供應」

因應《基本法》23條今年初完成立法，局方明年會為公職人員推出指引。鄧炳強舉例說，某個部門在採購儀器時，需考慮在本港被制裁下，相關配件可能不獲供應，或影響部門執行職務及香港安全；他期望指引能協助公職人員在日常工作中大致掌握怎樣執行維護國安責任，他指每個職級執行職責的程度未必一樣，例如負責政策的人員與負責屋宇維修的人員，兩者所涉程度便不同。

指港恐襲威脅維持中級

考慮國際形勢需加強防範

保安局將於今年底前引入「三層防範機制」，鄧炳強稱，本港整體恐襲威脅級別維持中度，但考慮到整個國際反恐形勢，本港需加強防範工作。他透露，新機制下，「特首反恐督導組」訂立方向，保安局轄下「反恐統籌組」則負責統籌若干小組的防範工作，督導組最少每年開會一次，統籌組最少每半年開會一次，統籌組會向特首匯報各工作小組意見，由於涉及國安，故不會公開相關報告內容。

鄧提到，有別於2018年成立的「跨部門反恐專責組」、由執法部門主導反恐行動統籌及宣傳教育工作，新機制會涉及不同政策局或部門的資源和做法，負責情報處理、應用科技及出入境管控等，故不認同是架牀疊屋，認為只會提升反恐層次及效率。

《港區國安法》實施逾4年，鄧引述稱，很多在港外商或商會均清楚條例僅針對少數危害國安者，對從商不構成任何影響，只會令營商環境更穩定。台灣陸委會日前發布短片，提醒民眾赴內地及港澳地區有關可能觸犯國安罪行的行為，鄧稱該短片提到恐嚇人的事，美國亦同樣有很多部門發聲明指香港危險，但他相信在港生活的人都知香港很安全，重申其他文明國家亦有訂立國安法，非本港獨有，批評屬雙重標準。

東盟特邀便利簽證 有風險評估

另外，《施政報告》提到為東盟十國特邀人士提供自助通關服務，透過專櫃一站式處理其自助通關及簽證申請。鄧炳強稱，特邀人士對本港經濟及科技發展有特別需要和貢獻，考慮到部分人來港仍須簽證，在風險評估情况不同下，局方會以便利方式，鼓勵他們來港旅遊、從商或投資。