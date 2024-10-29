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益生菌公司告消委誹謗 索賠400萬生意損失

【明報專訊】消委會今年初檢視益生菌產品，指「PicoLabb」樣本標示包含的糞腸球菌，被國際組織定為「有待確認安全」，不建議作為益生菌供人類使用。PicoLabb的公司上周五（25日）入稟高等法院控告消委會誹謗，反駁稱糞腸球菌至少有78種菌株，而該益生菌含有的「TH10」菌株對人體有益，獲國際研究文章和醫學期刊證實。該公司要求法庭禁制消委會發布有關內容，並就生意損失逾400萬元等賠償。

原告為愛斯產品研發有限公司（下稱愛斯），被告為消費者委員會。入稟狀指出，愛斯旗下有保健補充品的品牌PicoLabb，售賣「PicoLabb Super Probiotics特效益生菌」等產品。2023年11月中，愛斯接到消委會通知其特效益生菌被揀選作益生菌調查的樣本之一，該項調查關注市面上益生菌產品的食物標籤。

消委指產品含糞腸球菌被定「待確認安全」

愛斯：菌株有益獲醫學期刊證實

同月，消委會回覆愛斯查詢稱，調查只會聚焦益生菌產品的食物標籤，不會檢查品質或功效，消委會亦會邀請專家解釋益生菌，澄清常見的公眾謬誤。愛斯曾在草擬資料蒐集表格上列出產品含有腸球菌屬菌種，並再表明「Super Probiotics嚴選13種益生菌，無乳配方，經三年發酵而成，以確保其高效活性成分」及附上測試證明。

2024年1月，消委會在《選擇》月刊發布以「益生菌真『有益』？錯買亂食可損健康」為題的調查報告，參考海外標準檢視了40款益生菌產品，提及PicoLabb的樣本標示含糞腸球菌，但聯合國糧食及農業組織與世衛聯合工作小組指這菌種的安全性仍有待確認，故不建議作為益生菌供人類使用。

相關報告和新聞稿內容被130間傳媒報道，愛斯認為消委會指糞腸球菌所有菌株皆被判斷為不安全屬錯誤陳述，且誤導市民及惡意中傷，構成誹謗。

【案件編號：HCA2124/24】

相關字詞﹕高等法院 誹謗官司 消費者委員會 益生菌

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