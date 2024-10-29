婦開顱後昏迷兩年離世 醫生涉9失當3成立醫委譴責

控方不提證供起訴6項指控

馮正輝散席時稱滿意裁決，其後揮手示意並急步進入洗手間，無回應其他提問。研訊小組主席霍泰輝向本報稱，不提證供起訴是律政司決定，並非研訊小組職責範圍。

事主陳偉瓊終年62歲。案情指她於2018年9月因視力模糊接受磁力共振掃描（MRI）時發現腦部腫瘤，翌月向馮正輝求診並決定開顱切除部分腦瘤。事主同年11月1日在聖德肋撒醫院接受手術，術中出血並須使用兩個動脈瘤夾止血，其後送往深切治療部。事主之後轉送瑪麗醫院，至2020年12月離世。

醫委會：舉證責任在控方

馮正輝被控9項專業失當，醫委會原定昨起一連兩日審理。律政司一方昨早開庭時表示，經謹慎考慮後決定不提證供起訴其中6項指控，包括未能在術前正確且充分告知患者手術性質、程序、可能的風險和併發症，在術中使用動脈瘤夾後未能採取補救治療，以及未能在術後正確且充分監察病人情况等。醫委會判辭指舉證責任在控方，只能裁定該6項指控不成立。

馮承認其餘3項指控，包括未能在病人手術紀錄輸入正確資料、未注意或糾正手術紀錄與出院紀錄的差別，以及未能為患者保存適當醫療紀錄。

研訊小組考慮被告求情後，引述被告解釋手術紀錄由助手撰寫，自己未有小心核對，而被告表示現時會自己準備並謹慎核對手術紀錄。研訊小組認為被告重犯風險低，考慮到指控性質和求情內容，遂向馮予以譴責。