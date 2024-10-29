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婦開顱後昏迷兩年離世 醫生涉9失當3成立醫委譴責

【明報專訊】六旬婦2018年在聖德肋撒醫院開顱切除腦瘤後昏迷，兩年後離世，死因庭上月裁定她死於自然。主診的著名神經外科專科醫生馮正輝被控9項專業失當，醫委會昨日召開聆訊，控方不提證供起訴其中6項指控，大部分涉手術程序失誤。被告承認其餘3項涉醫療紀錄不當的指控，醫委會裁定成立並予以譴責。事主丈夫胡先生稱尊重裁決，但對聆訊未有處理懷疑手術失誤指控感失望。

控方不提證供起訴6項指控

馮正輝散席時稱滿意裁決，其後揮手示意並急步進入洗手間，無回應其他提問。研訊小組主席霍泰輝向本報稱，不提證供起訴是律政司決定，並非研訊小組職責範圍。

事主陳偉瓊終年62歲。案情指她於2018年9月因視力模糊接受磁力共振掃描（MRI）時發現腦部腫瘤，翌月向馮正輝求診並決定開顱切除部分腦瘤。事主同年11月1日在聖德肋撒醫院接受手術，術中出血並須使用兩個動脈瘤夾止血，其後送往深切治療部。事主之後轉送瑪麗醫院，至2020年12月離世。

醫委會：舉證責任在控方

馮正輝被控9項專業失當，醫委會原定昨起一連兩日審理。律政司一方昨早開庭時表示，經謹慎考慮後決定不提證供起訴其中6項指控，包括未能在術前正確且充分告知患者手術性質、程序、可能的風險和併發症，在術中使用動脈瘤夾後未能採取補救治療，以及未能在術後正確且充分監察病人情况等。醫委會判辭指舉證責任在控方，只能裁定該6項指控不成立。

馮承認其餘3項指控，包括未能在病人手術紀錄輸入正確資料、未注意或糾正手術紀錄與出院紀錄的差別，以及未能為患者保存適當醫療紀錄。

研訊小組考慮被告求情後，引述被告解釋手術紀錄由助手撰寫，自己未有小心核對，而被告表示現時會自己準備並謹慎核對手術紀錄。研訊小組認為被告重犯風險低，考慮到指控性質和求情內容，遂向馮予以譴責。

相關字詞﹕聖德肋撒醫院 專業失當 醫委會聆訊 醫委會

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