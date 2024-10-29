灣區手記：好評 ／文：尚東美

原因也不複雜，一來代表自己的評論最好還是不要假手於人，二來自己找餐廳酒店時，也常常需要依靠別人的評論去判斷是否值得和適合，所以也盡量不希望自己的評語會誤導別人。不過話又說回來，網上好評「打手」充斥，要從評分及評語去判斷一間店的好壞，倒真是一門學問。

以內地「大眾點評」上推介的餐廳為例，曾有廣州本地人說評分要達到4.8以上的才不會「踩雷」，不過試了幾次這方法，覺得準確度還是值得商榷，有些滿分餐廳吹捧太過，也有不足4分的餐廳十分對胃口。而這些年在內地生活累積下來的經驗，除了看分數，筆者還套用了平時處理經濟數據的習慣，會看評論總數及好評差評比例，此外也會留意至少最近一個月的好評和差評內容，以及差評多數是說什麼問題，如果差評比例高，用戶投訴的問題也很集中，那就可能要多加小心了。此外，筆者也會留意店家對差評的回覆，是用統一格式內容的回答還是親自執筆，這些都反映店家對客人反饋的重視程度。

無可否認，就算這樣也不等於百分之一百能避雷，還是難免會中伏，另一個問題是太花時間，每每午飯時間已過，自己還在分析差評。

文：尚東美