明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：好評 ／文：尚東美

【明報專訊】最近經常遇到「求好評」的請求，除了網約車司機、網店、餐廳，有幾次也被外賣員、酒店等「求好評」。記得有同事提過，有時候他們不單「求好評」，還會代客人寫「好評」，雖然說是不想打擾客人雅興，但筆者多數都會婉拒。

原因也不複雜，一來代表自己的評論最好還是不要假手於人，二來自己找餐廳酒店時，也常常需要依靠別人的評論去判斷是否值得和適合，所以也盡量不希望自己的評語會誤導別人。不過話又說回來，網上好評「打手」充斥，要從評分及評語去判斷一間店的好壞，倒真是一門學問。

以內地「大眾點評」上推介的餐廳為例，曾有廣州本地人說評分要達到4.8以上的才不會「踩雷」，不過試了幾次這方法，覺得準確度還是值得商榷，有些滿分餐廳吹捧太過，也有不足4分的餐廳十分對胃口。而這些年在內地生活累積下來的經驗，除了看分數，筆者還套用了平時處理經濟數據的習慣，會看評論總數及好評差評比例，此外也會留意至少最近一個月的好評和差評內容，以及差評多數是說什麼問題，如果差評比例高，用戶投訴的問題也很集中，那就可能要多加小心了。此外，筆者也會留意店家對差評的回覆，是用統一格式內容的回答還是親自執筆，這些都反映店家對客人反饋的重視程度。

無可否認，就算這樣也不等於百分之一百能避雷，還是難免會中伏，另一個問題是太花時間，每每午飯時間已過，自己還在分析差評。

文：尚東美

相關字詞﹕大眾點評 灣區手記 大灣區

上 / 下一篇新聞

無牌中醫針灸穿肺奪命 認誤殺囚6年 事主曾喊痛叫停 被告稱正常
無牌中醫針灸穿肺奪命 認誤殺囚6年 事主曾喊痛叫停 被告稱正常
求情稱內地隨軍習醫 欠經驗證明無申牌照
求情稱內地隨軍習醫 欠經驗證明無申牌照
婦開顱後昏迷兩年離世 醫生涉9失當3成立醫委譴責
婦開顱後昏迷兩年離世 醫生涉9失當3成立醫委譴責
益生菌公司告消委誹謗 索賠400萬生意損失
益生菌公司告消委誹謗 索賠400萬生意損失
海處職員炒電單車亡
海處職員炒電單車亡
稱淺白例子解說 盼任何決定均考慮國安 鄧炳強：公職人員國安指引無罰則
稱淺白例子解說 盼任何決定均考慮國安 鄧炳強：公職人員國安指引無罰則
反修例6000人捕而未告 鄧：夠證據就會檢控
反修例6000人捕而未告 鄧：夠證據就會檢控
明年推體育仲裁先導 泳總：不宜體總全體參與
明年推體育仲裁先導 泳總：不宜體總全體參與
24萬高才獲批 續簽目標5萬 議員質疑無信心留人
24萬高才獲批 續簽目標5萬 議員質疑無信心留人
發展低空經濟 孫東：河套理想應用場所
發展低空經濟 孫東：河套理想應用場所
9歲星璡目標殘奧 個子小目光大 骨疾童撇歧視
9歲星璡目標殘奧 個子小目光大 骨疾童撇歧視
梓筠捱手術「痛都要續行」 盼當老師照顧人
梓筠捱手術「痛都要續行」 盼當老師照顧人
病友基金會促盡快引入新藥 納資助範圍
病友基金會促盡快引入新藥 納資助範圍
拒海外證人視像作供 國安法官駁鄒幸彤申請
拒海外證人視像作供 國安法官駁鄒幸彤申請
港鐵45周年酒會 李家超：拓鐵路網創經濟效益
港鐵45周年酒會 李家超：拓鐵路網創經濟效益
鏡騷工程顧問：負重表8錯 部分明顯 認無發現
鏡騷工程顧問：負重表8錯 部分明顯 認無發現
婦否認違口罩令 警指扯開大叫
婦否認違口罩令 警指扯開大叫
憶三母女疊屍稚童死狀 消防流淚 見手伸出移開雜物發現 最頂女童「雙手似想逃生」
憶三母女疊屍稚童死狀 消防流淚 見手伸出移開雜物發現 最頂女童「雙手似想逃生」
機電署工程師向下屬借36萬認罪 前署長薛永恒求情 官預告判囚
機電署工程師向下屬借36萬認罪 前署長薛永恒求情 官預告判囚
認偷拍3女裙底 四季酒店日籍前主廚緩刑
認偷拍3女裙底 四季酒店日籍前主廚緩刑
七旬翁不認摸5歲孫女私處 事主：有時唔隔褲
七旬翁不認摸5歲孫女私處 事主：有時唔隔褲
指九巴「飛站」 男子跑350米追車毁門
指九巴「飛站」 男子跑350米追車毁門
修例打擊廢車棄街 隔兩年不續牌銷牌可囚
修例打擊廢車棄街 隔兩年不續牌銷牌可囚
養和：九成受訪者脊痛影響生活
養和：九成受訪者脊痛影響生活
灣區熱搜：擁最賺錢地鐵 深鐵集團半年虧38億 樓市低迷衝擊 專家：地產養鐵路黃金時代結束
灣區熱搜：擁最賺錢地鐵 深鐵集團半年虧38億 樓市低迷衝擊 專家：地產養鐵路黃金時代結束
【Emily】黃仁勳梁朝偉獲科大頒榮譽博士
【Emily】黃仁勳梁朝偉獲科大頒榮譽博士
【Emily】指體育園小賣部偏貴 區議員倡飲品減5蚊
【Emily】指體育園小賣部偏貴 區議員倡飲品減5蚊
【Emily】青年宿舍兩年供位1310 達5年目標近半
【Emily】青年宿舍兩年供位1310 達5年目標近半
【Emily】周末迪士尼10K賽 視障者期待邊聽歌邊跑
【Emily】周末迪士尼10K賽 視障者期待邊聽歌邊跑
【Emily】周日沙田單車節700人報名 黃金寶出賽
【Emily】周日沙田單車節700人報名 黃金寶出賽